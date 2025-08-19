Con examen toxicológico en mano, exgobernadores y exalcaldes inscribieron precandidaturas por firmas

Colombia

Los cuatro líderes que integran la coalición La Fuerza de las Regiones —Aníbal Gaviria (exgobernador de Antioquia), Juan Guillermo Zuluaga (exgobernador del Meta), Héctor Olimpo Espinosa (exgobernador de Sucre) y Juan Carlos Cárdenas (exalcalde de Bucaramanga)— se sometieron en la mañana de este 19 de agosto a exámenes toxicológicos y de alcoholemia, previo a la inscripción de sus respectivos comités de recolección de firmas en la Registraduría.

La jornada comenzó alrededor de las 6:30 a.m., cuando acudieron a un laboratorio clínico donde les realizaron un panel de drogas —incluyendo marihuana, cocaína y anfetaminas—, además de una prueba de alcohol. Todos los resultados fueron negativos para los cuatro aspirantes.

Luego se dirigieron a la Registraduría Nacional para inscribir formalmente sus comités de recolección de firmas para aspirar a la presidencia de la República en 2026.

Juan Guillermo Zuluaga justificó esta medida afirmando que “cuando se conformó esta alianza dijimos que previo a la inscripción íbamos a presentar un examen de toxicología. Porque quien aspire a manejar la suerte de 52 millones de colombianos debe estar con los cinco sentidos. Y aquí estamos cumpliendo nuestra palabra”. De manera similar, Héctor Olimpo Espinosa afirmó que “para gobernar … tienes que tener la mente clara, no puedes gobernar ni borracho, ni trabado".

Asimismo, Espinosa resaltó que esta coalición es “el primer gran llamado a la unidad de Colombia para la elección presidencial de 2026” y anticipó que de los cuatro aspirantes saldrá un candidato único para la segunda mitad de noviembre, con el respaldo de más de 40 exgobernadores y exalcaldes a nivel nacional.