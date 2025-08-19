“Paciente en condiciones perfectas y se le hace un manejo de la presión: José Villafañe sobre Petro

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Médico de la Sierra, José Villafañe, quien atiende a Petro revela el estado de salud del presidente

Gran polémica se ha generado luego de que el Médico de la Sierra, José Villafañe, especialista en medicina alternativa , publicara en sus redes sociales una galería de fotos atendiendo al presidente Gustavo Petro e inyectándolo en distintas partes del cuerpo.

En 6AM de Caracol Radio, el doctor José Villafañe, reveló cuál es el tratamiento que está recibiendo el presidente Petro y cuál es su estado de salud. Cabe destacar que este especialista fue recomendado por Alfredo Saade.

Por qué inyectan en la cabeza al presidente Petro

Villafañe, médico egresado de la Universidad del Magdalena, quien también trabaja en territorio indígena, destacó que la medicina alternativa le llamó la atención al presidente Petro y Alfredo Saade, afirmando que esta opción está libre de de efectos secundarios.

“La medicina alternativa puede beneficiar pacientes a nivel terapéutico y preventivo” Afirmó el médico de la Sierra.

El especialista destacó que para nadie es un secreto que el presidente de la república demanda una agenda bastante ocupada, lo que puede generar niveles de estrés y aumentos en el cortisol. “Esto genera un riesgo para cualquier paciente”.

“Lo que se ve en las imágenes son técnicas de acupuntura, medicina tradicional china combinada con ciertos conceptos de terapia neural o acupuntura alemana” confesó José Villafañe, sobre el tratamiento que está recibiendo el presidente Petro

Noticia en desarrollo...