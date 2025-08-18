“Es probable que le hayan pagado a la Segunda Marquetalia por asesinarlo”: Petro sobre Miguel Uribe

Congreso

El presidente Gustavo Petro respondió los señalamientos que le hizo el comandante del ELN, Antonio García, en torno al atentado contra el senador Miguel Uribe y quiénes están detrás de este magnicidio consumado el pasado lunes 11 de agosto.

En primer lugar, Petro aseveró que “nunca he dicho que el ELN este detrás del asesinato del senador Uribe Turbay”, luego de que García enunciara una pronunciamiento de Petro en donde sugería que podrían tener responsabilidad: “El ELN también aquí está asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero“, fueron las palabras de Petro.

Sobre los resultados que han venido arrojando las recientes investigaciones, dijo el presidente que “los indicios muestran una vía hacia la segunda Marquetalia, con asiento en Venezuela y Colombia; es probable que le hayan pagado a la Segunda Marquetalia por asesinar al senador”. Sentenció, entonces, que “no hay indicios hacia el ELN, pero sí hacia la Segunda Marquetalia”.

Ambas organizaciones delictivas, aseguró el mandatario, “están centradas en las economías ilícitas y han entrado en guerra entre sí, después de la trampa que el ELN le puso a la Segunda Marquetalia en territorio venezolano. Esa guerra la libran en Colombia y Venezuela”.

Petro le hizo un llamado a ese país: “Es importante que Venezuela determine sacar los dos grupos de su territorio a fondo; he logrado con la anuencia de Maduro, golpear al ELN en la frontera con Norte de Santander. Decenas de toneladas de cocaína han caído del lado venezolano y funcionarios públicos sobornados. La estrategia de estos grupos, consiste no tanto en la agresión armada contra los estados sino, como al estilo traqueto, sobornar oficiales y funcionarios de ambos Estados”.

El presidente volvió a referirse a la supuesta invasión de Estados Unidos a territorios en donde se encuentren carteles del narcotrárfico. DIjo que es algo que “ambos grupos esperan, lo cual sería de enorme torpeza, para adueñarse de más riquezas ilícitas en los territorios de los dos países. Construir una situación similar a la de Libia, Siria e Irak”.

Aseveró el jefe de Estado que “sectores de la extrema derecha de Colombia, Venezuela y EEUU presionan esta aventura violenta, que no solo molestaría a Maduro, sino que dejaría una herida abierta en latinoamérica, en la antigua Gran Colombia, imborrable por generaciones entre pueblos hermanos”. Por ello pidió “juntar las inteligencias policiales de Colombia, EEUU, Europa, el mundo árabe y Venezuela para combatir juntos por un territorio sin mafias y por pueblos liberados”.

Concluyó el mandatario que “para el bien de Colombia y Venezuela, no debe haber grupos armados binacionales, dirigidos por extranjeros, en nuestros territorios. Los extranjeros que controlan las finanzas del ELN y la Segunda Marquetalia están centrados exclusivamente en los negocios ilegales y no en la política. Los transforman en ejército de ocupación en Venezuela y Colombia. Pablito, el verdadero mando del ELN, es muy obediente a los compradores de cocaína, que en general son extranjeros de Albania, Italia, México y algunos colombianos”.