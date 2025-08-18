La división permite que los “dueños de indígenas” vuelvan al poder: Petro por elecciones en Bolivia

Política

Bolivia llevó acabo una jornada electoral que dejó a dos candidatos de derecha en la disputa por la presidencia del país. Con el 31% de los votos Rodrigo Paz y con el 27% de los votos Jorge “Tuto” Quiroga se medirán en las urnas el próximo 19 de octubre.

Frente a este resultado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro no tardó en reaccionar por el regreso de la derecha a Bolivia. El primer mandatario dijo que es resultado de la división del movimiento indígena.

“Solo la división del movimiento indígena y popular, permite que los hidalgos, dueños de indígenas, vuelvan al poder. Ahora que entregarán el litio, debe el movimiento popular unirse con dignidad por encima de los egos”, indicó el presidente Petro.

En ese sentido, el presidente Petro aseguró que la unidad del pueblo es fundamental.

El fin del ciclo de la izquierda

Casi al unísono los candidatos prometieron un cambio para este país después de dos décadas de gobiernos del MAS.

“Bolivia necesita estabilidad, gobernabilidad y generar un cambio en la economía que no sea una economía para el Estado, sino una economía para la gente”, sostuvo Paz tras votar en la ciudad de Tarija, en el sur de Bolivia.

También Quiroga se comprometió a una etapa que, según él, será pacífica y democrática.

“Bolivia va a ser ejemplo para el mundo, por la forma en que vamos a cambiar pacífica y democráticamente después de 20 años de abusos”, declaró el aspirante del movimiento Libre al votar.

Quiroga fue mandatario entre 2001 y 2002, cuando siendo vicepresidente asumió el poder en reemplazo de Hugo Banzer, un exdictador de los años 70 que luego fue elegido democráticamente pero renunció al enfermar de cáncer.

Paz y Quiroga coinciden en su propósito de que Evo Morales rinda cuentas ante la justicia.