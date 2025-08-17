Capturado “falso comandante” que extorsionaba a comerciantes en Manizales y Villamaría

Manizales

Gracias a la denuncia de los comerciantes, quienes denunciaron las intimidaciones, se desplegó un operativo antiextorsión que permitió, mediante la modalidad de entrega controlada, la detención de alias Henry en el sector del parque de Cristo Rey, momentos en que recibía la suma de $1.000.000.

“El capturado, de 38 años de edad y natural de Girardot, se identificaba falsamente como comandante del grupo delincuencial “Tren de Aragua” y de otras organizaciones criminales, exigiendo pagos que oscilaban entre un millón y diez millones de pesos trimestrales a cambio de no atentar contra la vida de sus víctimas y permitirles continuar con su actividad comercial.”, dijo el coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana

Información preliminar, permite evidenciar que, además de intimidar a comerciantes de la Galería de Manizales, extendía su accionar delictivo a establecimientos de comercio de los municipios de Chinchiná y Villamaría, afectando la seguridad y tranquilidad de la comunidad en esta zona del país.

“El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión, donde posterior a su proceso de judicialización, un juez de control de garantías determinó cobijarlo con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario”, dijo el coronel