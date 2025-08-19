La meta es ganar en primera vuelta con el candidato indicado, para recuperar el país: Paloma
La senadora del Centro Democrático afirma que Colombia necesita una persona con capacidad de ejecución y de decisión.
07:57
AME7288. BOGOTÁ (COLOMBIA), 13/05/2025.- La senadora Paloma Valencia habla durante una sesión este martes, en el Congreso en Bogotá (Colombia). La plenaria del Senado de Colombia comenzó este martes la discusión para votar si aprueba o no la convocatoria a una consulta popular propuesta por el mandatario Gustavo Petro sobre una reforma laboral, luego de que esta iniciativa se hundiera en marzo pasado en una comisión de esa misma corporación legislativa. EFE/ Carlos Ortega
Noticia en desarrollo....