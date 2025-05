Paloma Valencia asegura que si se presenta nuevamente la consulta promoverá su hundimiento

Tolima

La senadora, Paloma Valencia, aseguró en Ibagué que sí el Gobierno Nacional radica nuevamente la consulta popular, desde el Senado promoverá hundirla por las implicaciones que tiene para la democracia.

“Para lo que son ´Petristas´ y están diciendo es que Paloma se le está oponiendo a Petro porque si o porque no, se acuerdan que cuando la Corte Constitucional le a Uribe, usted no se puede reelegir por segunda vez, qué tal que Uribe hubiera salido a decir pues busco un referendo a ver si los colombianos me quieren reelegir, había salido por el Congreso porque el tenía las mayorías, el no era un presidente del 30% sino del 82% de aceptación”, dijo Valencia.

La senadora del Centro Democrático sostuvo además que las consultas son buenas, pero que lo que está proponiendo el presidente, Gustavo Petro, es un desafío a la institucionalidad.

“Lo que está promoviendo Petro es torpedear el Estado, y uno no puede permitir que lo haga, independientemente de la causa, porque una cosa que está por encima es nuestra democracia que es la que él está poniendo en riesgo cuando está convocando a esas consultas populares”, resaltó la senadora.

Por otra parte, Paloma Valencia, aseguró que el presidente, Gustavo Petro, debe acatar las decisiones de los poderes públicos “Nos están proponiendo un desafío a la institucionalidad, porque un poder público tiene derecho a decirle a otro poder público no”.

Finalmente, la senadora del Centro Democrático aseguró que si la Corte Constitucional tumba la reforma pensional, entonces el gobierno podría decir que “Petro dijera, se cayó la pensional, pues vamos a una consulta para saber si los colombianos la quieren revivir, ustedes diría no, no señor tiene que acatar lo que la Corte le dije, pues así funciona con el Congreso”.