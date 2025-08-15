Congreso ANDI: Precandidatos proponen recuperar la seguridad con fortalecimiento a la fuerza pública

Cartagena

Durante el cierre del décimo Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI en Cartagena, se realizó un conversatorio con cuatro precandidatos presidenciales. En el debate, participaron el director del Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán; el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria; la periodista Vicky Dávila; y la senadora Paloma Valencia.

El precandidato Gustavo Bolívar, decidió no asistir a última hora a esta conversación en el evento pese a que se encontraba desarrollando una agenda en Cartagena.

Uno de los temas principales fue la seguridad que se vive en los territorios del país, especialmente en regiones como el Catatumbo, Cauca, Chocó y el sur de Bolívar, donde se han registrado atentados y un claro dominio de los grupos al margen de la ley.

Los precandidatos insistieron en la necesidad de recuperar la seguridad en el país con un fortalecimiento a la Fuerza Pública.

“Las primeras medidas que tenemos que tomar es la recuperación territorial del país, fortaleciendo plenamente las capacidades de la fuerza pública, primordialmente del ejército y de la policía, que son las más disminuidas. Para lograr esto, tenemos que sumar capacidades y necesitamos tecnología, necesitamos drones. Además, se requiere una fuerza pública que no solo ejerza el monopolio de la fuerza en el territorio, lo cual es fundamental, sino también que construya de la mano de las comunidades”, expresó Juan Manuel Galán.

“Todo esto que tenemos que reorganizar empieza por devolverle la seguridad a los colombianos. ¿De qué nos sirve pensar en un país con todas las cosas que queremos hacer si los ciudadanos están extorsionados, si los ciudadanos no los asesinan, si los ciudadanos no los secuestran? Y para eso tenemos que robustecer nuestra fuerza pública que la ha disminuido gravemente este Gobierno, no solamente en moralidad, sino en moral, sino también en el número de hombres”, dijo Paloma Valencia.

“Tenemos entonces el reto inmenso de recuperar la seguridad. La seguridad no se recupera con palabras, se recupera cuando toda una sociedad está caminando hacia el mismo lado. Recuperando la fuerza pública, desatándoles las manos, levantándoles la moral, dándole seguridad jurídica y bienestar (que un militar y un policía cuando terminen su servicio sepan que tienen asegurado su casa y la educación de sus hijos, por ejemplo). La seguridad se recupera con inteligencia militar, policial que la destruyeron”, concluyó Vicky Dávila.

Llamado a la unidad

Los precandidatos también hicieron un llamado a la unidad y dejar atrás la polarización. “El país está sediento de unidad porque lo que hemos visto es división y odio. Ese es el reto de las próximas elecciones. Si el país va a escoger el camino de las polarizaciones, de los odios, de los extremos, o el país va a escoger una persona que sea capaz de unir porque tiene carácter. No para agradar a unos o a otros, sino para gobernar para todos”, expresó Aníbal Gaviria.