Hinchas, cuerpo técnico y jugadores del Once Caldas fueron atacados por la Policía de Buenos Aires

Manizales

Técnicos , jugadores e hinchas del Once Caldas fueron atacados por la Policía de Buenos Aires ayer en la concentración del equipo de cara al partido con Huracán por la Copa Sudamericana. Hinchas que estaban en el lugar comentaron que incluso el Arriero Herrera fue atacado por los uniformados de esa ciudad

Según Juan Sebastián Gómez, congresista y líder de la barra Holocausto cerca de 200 hinchas del Once Caldas estaban a las afueras de la concentración del equipo en Buenos Aires, al aparecer la Policía pidió a los hinchas que se hicieran en otro lugar, ante la negativa llegaron los carabineros y agredieron a los aficionados, pero también a los jugadores y cuerpo técnico del Once

“No, muy lamentable, muy lamentable que pues ir y saludar a un equipo al estadio, verse con ellos, darse un abrazo y recibamos ese tratamiento por parte de los carabineros de la policía de Buenos Aires, porque inmediatamente llegamos, dialogamos con ellos, les dijimos que íbamos a estar solo 5 o 10 minutos saludando a los jugadores al equipo y que nos íbamos”, comentó Gómez

Otro de los hinchas presentes le comentó a Caracol Radio cómo fueron los hechos registrados ayer

“De un momento a otro llegaron ya los policías pues con sus escudos y empezaron ya a ser un poco más violentos, tanto que hasta el mismo arriero Herrera se puso enfrente a decirles que qué pasa, que no estamos haciendo nada. La policía rocío fue Gas pimienta que del Gas pimienta que tiraron se vieron afectados pues tanto los hinchas como algunos de los jugadores del Once Caldas “informó un hincha del Once en Buenos Aires.

Once Caldas juega hoy a las 5 de la tarde con huracán de Argentina por la copa Sudamericana