Héctor Olimpo Espinosa oficializa su candidatura presidencial

Sincelejo

El exgobernador de Sucre y exsecretario general del Partido Liberal, Héctor Olimpo Espinosa, inscribió oficialmente su Grupo Significativo de Ciudadanos en la Registraduría Nacional, formalizando su aspiración presidencial dentro de la coalición La Fuerza de las Regiones.

La alianza reúne a más de 40 exgobernadores y exalcaldes que buscan una “Colombia diferente”, con un modelo que entregue mayor autonomía a los territorios. Espinosa destacó que su recorrido por distintos niveles de gobierno —como alcalde, viceministro, gobernador y presidente de la Federación Nacional de Departamentos— le ha permitido conocer de primera mano las necesidades de la ciudadanía. “El país necesita un modelo que le entregue las riendas a sus regiones”, aseguró.

Entre los ejes de su propuesta está la creación de Estados Autónomos Regionales, con competencias claras, autonomía financiera y capacidad de decisión. Para el aspirante, la actual centralización del poder en Bogotá ha limitado el desarrollo de las regiones, lo que exige transformaciones profundas para garantizar equidad y oportunidades en todo el territorio nacional.

Espinosa comparó la situación del país con una mandarina: “El poder y la riqueza están concentrados en el centro, mientras las regiones, que deberían ser la fuerza de Colombia, han sido tratadas como la concha asociada a la pobreza”.

El sucreño insistió en que su propuesta busca atacar de raíz la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades para los jóvenes, especialmente en zonas rurales. “Un muchacho que nace en Malambo o en cualquier municipio pequeño debe tener las mismas oportunidades que quien nace en Bogotá”, recalcó.

En la inscripción lo acompañaron líderes como Aníbal Gaviria, Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga, quienes también integran el bloque de precandidatos de La Fuerza de las Regiones. Juntos recorrerán el país sumando apoyos en torno a la descentralización, la autonomía territorial y el cumplimiento de la promesa de la Constitución de 1991.

Con este paso, Héctor Olimpo Espinosa se convierte en uno de los aspirantes presidenciales del Caribe con mayor proyección, buscando consolidar un movimiento que reivindique el papel de las regiones en la transformación de Colombia.