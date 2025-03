Héctor Olimpo Espinosa apuesta a una consulta interpartidista para lanzar su candidatura presidencia

Montería

Héctor Olimpo Espinosa Oliver, exgobernador de Sucre, oficializó su aspiración a la Presidencia de Colombia durante un acto político en Montería, donde detalló que su candidatura será sometida a una consulta interpartidista programada para marzo de 2026.

Espinosa, quien recorrió varias subregiones del departamento de Córdoba, aseguró que buscará representar al Partido Liberal en dicha consulta, con el objetivo de unificar fuerzas políticas y consolidar una propuesta que priorice la seguridad, la justicia y la inversión social efectiva.

“Me voy a presentar con el Partido Liberal colombiano, que ha sido mi colectividad, mi partido desde que decidí hacer política. No me gusta andarme cambiando de partidos ni tirándomelas de cívico que voy a recoger firmas. Yo he sido eso de siempre: fui alcalde, gobernador, viceministro por mi partido, secretario general de mi partido, y me presentaré en nombre de mi partido a ese proceso”, declaró Espinosa.

El precandidato expresó su convicción de que Colombia necesita un liderazgo diferente, más práctico y resolutivo, con experiencia en el territorio. “Estoy absolutamente convencido de que Colombia requiere un liderazgo que haya estado mucho más cerca de los problemas, que huela la región. Por eso he decidido poner mi nombre a disposición de los colombianos”, afirmó.

Consensos políticos

Aunque no especificó qué otros partidos podrían participar en la consulta, Espinosa confió en que la Dirección Nacional del Partido Liberal establecerá los consensos necesarios para definir una candidatura que promueva la gobernanza en los territorios y recupere la confianza ciudadana.

Además, anticipó que la consulta interpartidista podría incluir entre cinco y siete precandidatos, provenientes de dos o tres colectividades políticas, e incluso algunos candidatos independientes.

“Hay como 10 o 12 nombres por ahí. Terminaremos siendo 5 o 6 o 7 en una interpartidista en marzo, entre algunas colectividades y candidatos independientes. Estamos en la construcción de ese proceso, pero todavía está formándose”, explicó Espinosa.

Con esta estrategia, Héctor Olimpo Espinosa busca posicionarse como una alternativa dentro del espectro político colombiano, apostando a un proceso democrático que defina al mejor candidato para enfrentar los desafíos del país en las elecciones de 2026. Su discurso, centrado en la unidad y la efectividad de las políticas públicas, pretende resonar en un electorado que demanda cambios concretos en materia de seguridad y desarrollo social.

“Espero poder contar con el apoyo de mi región y de Colombia. La posibilidad es muy amplia, y quiero ser indicado. Eso tengo que decirlo”, concluyó el precandidato, mostrando su determinación de liderar un proyecto que, según él, debe estar más conectado con las necesidades reales de los colombianos.