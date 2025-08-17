Prográmese acá: Junior vs. Atlético Bucaramanga, partidazo por la fecha 7 de la Liga Colombiana

Este lunes 18 de agosto se disputará uno de los compromisos más llamativos de la séptima fecha de la Liga Colombiana: Junior de Barranquilla recibe a Atlético Bucaramanga en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El conjunto dirigido por Alfredo Arias ha jugado dos partidos del torneo en su casa y en los dos ha consagrado el triunfo. La hinchada y el plantel espera que esta vez no sea la excepción.

Así llegan ambos equipos al compromiso

El Tiburón llega a este partido luego de conseguir su segundo empate del torneo, esta vez con Envigado (1-1) en condición de visitante.

Vale destacar que Junior se ha consolidado como líder parcial de la tabla con 14 unidades, al conseguir tres victorias, ante Deportivo Cali (2-0), Águilas Doradas (3-2) y Unión Magdalena (4-1), además de dos empates con Once Caldas (2-2) y Envigado (1-1).

Por otro lado, el equipo Leopardo viene de vencer en El Campín a Independiente Santa Fe (2-1), con doblete de Luciano Pons, que marcó el segundo desde el punto penal.

FINALIZA EL PARTIDO EN EL AMÉRICO MONTANINI. LOS 3️⃣ PUNTOS SE QUEDAN EN NUESTRA CASA🫡🔰 pic.twitter.com/3skRJOXO8M — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) August 10, 2025

Con este resultado, Bucaramanga se sitúa en la posición decimosegunda con 7 puntos, al igual que Águilas Doradas. Sin embargo, vale mencionar que los dirigidos por Leonel Álvarez tienen dos partidos pospuestos frente a Once Caldas y a América de Cali, que corresponden a la segunda y tercera fecha de la Liga Colombiana.

Posibles nóminas

Junior: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jermein Peña, Javier Báez, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Jesús Rivas; Carlos Esparragoza, Fredy Salazar, Yimmi Chará; Guillermo Paiva.

Atlético Bucaramanga: Aldair Quintana; Bayron Duarte, Jéfferson Mena, José García, Carlos de las Salas; Félix Charrupí, Aldair Zárate, Faber Gil, Fabián Sambueza, Kevin Londoño; y Luciano Pons.

Fecha, hora y cómo seguir

El partido tendrá lugar este lunes 18 de agosto a partir de las 5:15 de la tarde. Usted podrá vivir las emociones por la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto de caracol.com.co