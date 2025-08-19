Desde El Tarrita desmienten que se avance plan de reasentamiento

Norte de Santander

Dos años y tres meses después de la emergencia presentada en El Tarrita, zona rural de Ábrego, las familias afectadas aseguran que continúan desprotegidas. Indican que son muchas las falencias que se siguen presentando en el cumplimiento de las ayudas prometidas por parte del gobierno nacional y que el plan de reasentamiento no avanza.

“El tema del reasentamiento está muy complicado, se han visto cinco predios y ninguno tiene documentación al día” dijo uno de los líderes de la zona.

Aseguró esta persona que los predios analizados por las autoridades de orden municipal, departamental y nacional, “están mal, jurídicamente, para adelantar un plan de reasentamiento”.

Indicó además, que “la misma comunidad, le ha planteado a la alcaldía y la gobernación si se podía hacer un barrio, donde los damnificados tengan una vivienda digna y no pasen por la necesidad de estar pagando un arriendo”. Sin embargo, asegura que frente a esta propuesta no han recibido ninguna respuesta.

De momento están llamando la atención por el incumplimiento en el pago de arriendo. Aseguran que hace seis meses no reciben esta ayuda.