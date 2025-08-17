Si tiene más de 62 años podría ahorrar hasta $86.400 en TransMilenio con subsidio: Requisitos

Desde febrero de 2025, miles de usuarios de poblaciones vulnerables han sido beneficiados con programas de ayudas por parte del Distrito para poder acceder Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que comprende tanto los buses TransMizonal (que son los azules), los buses troncales (rojos) de TransMilenio y TransMiCable de Ciudad Bolívar.

El nuevo esquema planteado desde la Alcaldía reemplaza los descuentos actuales por pasajes gratuitos y se cargará en tarjetas personalizadas en las taquillas de TransMilenio o puntos de carga automáticos

Con una inversión anual de 100 mil millones de pesos, este programa espera generar mayor demanda de transporte y contribuir a la estabilidad del sistema de transporte público.

¿Cómo funcionará este subsidio?

El funcionamiento del subsidio será gestionado por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) en alianza con TransMilenio. Se garantizará la recarga automática de los pasajes en las tarjetas de los beneficiarios, asegurando que puedan movilizarse sin la necesidad de realizar pagos directos.

Cabe destacar que la cantidad de dinero que reciba el beneficiario dependerá de su nivel socioeconómico, para de esta forma garantizar el servicio para aquellas personas que lo necesiten con más urgencia.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio?

Debe ser mayor de 62 años

Presentar el documento de identidad original.

Pagar 8.000 pesos del valor de la tarjeta .

. Consultar la clasificación en el Sisbén. En el caso de que no aparezca registrado, debe solicitar la Encuesta.

Acercarse a un punto autorizado de personalización de la tarjeta.

La asignación del beneficio estará sujeta a la disponibilidad de cupos dentro del programa y la priorización de población en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Leer más: Subsidio de transporte escolar en Bogotá: fechas y pasos para reclamar el pago 2025

¿Cuántos pasajes recibirán?

Las personas mayores de 62 años recibirán entre 1 y 8 pasajes gratis, dependiendo del nivel de Sisbén o si no están registrados en este.

Lo que debe saber sobre los subsidios del Distrito

Las cargas de pasajes gratuitos para la población o pobreza extrema están entre 5 y 12 tiquetes al mes, según el perfil de cada persona.

Para personas con discapacidad y personas mayores, también se incluyen ciertos beneficios para quienes no están en pobreza, dependiendo de su nivel socioeconómico.

Es importante que tenga en cuenta que el subsidio es limitado, ya que la cantidad de pasajes otorgados dependerá del nivel socioeconómico y la condición de cada persona, estableciendo un criterio de priorización.

¿En qué consiste el nuevo esquema de pasajes gratuitos?

Esta es una medida de la Alcaldía para garantizar pasajes gratuitos, a través de la precarga en las tarjetas TuLlave.

Por medio de esta acción, lo que el Distrito busca es aliviar el gasto de transporte de las personas más vulnerables y mejorar el acceso a oportunidades laborales, sociales y educativas en la ciudad.