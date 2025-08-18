Tolima: Incautan cargamento de marihuana, al parecer, perteneciente a las Disidencias Armadas

Más de 300 kilogramos de marihuana fueron incautados en este operativo del Ejército en el sur del Tolima

Tolima

En un puesto de control ubicado en el corregimiento de Herrera del municipio de Rioblanco, Tolima, soldados del Ejército Nacional, realizaron el pare de dos motocicletas y una camioneta. Tras labores de verificación, los soldados identificaron que en el vehículo eran transportados 18 bultos de marihuana.

Ante esto, y al verse sorprendidos, los sujetos que conducían los automotores, en un intento de huir, dispararon contra las tropas. Allí, murió un hombre, al parecer perteneciente a las redes de apoyo del Frente Ismael Ruiz y que conducía el vehículo.

En el intercambio de disparos también resultó herido uno de los soldados, quien recibió atención médica en un centro asistencial de Neiva.

Tras estos hechos, los dos hombres que se movilizaban en motocicletas escoltando la camioneta lograron huir del lugar.

En este vehículo transportaban más de 300 kilogramos de marihuana. Se observan rastros del intercambio de disparos. Ampliar

La verificación al interior de la camioneta permitió evidenciar la presencia de costales, los cuales contenían una sustancia que por su olor y características correspondia a marihuana. El cargamento incautado suma en total 352 kilogramos.

El cargamento, al parecer, pertenecería a la estructura Ismael Ruiz, estructura delictiva al mando de alias ‘Chapolo’.