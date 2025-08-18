🔴 Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO: se juegan la vida en el cuadrangular B de La Liga Femenina

Se viven las instancias finales de la<b> Liga Femenina Colombiana</b>, en las que ya se han disputado las tres primeras fechas de seis en los cuadrangulares que dan dos cupos a la semifinal, etapa en la que <b>ya no hay marguen de error para</b> <b>Santa Feo Millonarios, que son coleros del Grupo B</b>.El clásico se cumplirá este <b>lunes 18 de agosto</b>, en el estadio Metropolitano de Techo, es un partido por la fecha 2 que fue corrido en el calendario por los desmanes ocurridos recientemente en el <b>Movistar Arena</b>.Leonas y embajadoras deben ir por todo en este duelo, ya que tienen cero y un punto respectivamente. Por lo que ambos conjuntos están obligados a quedarse con la victoria. De momento<b> Atlético Nacional es líder con 9 punto</b>s y <b>América de Cali es segundo con 4 unidades.</b>Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/08/08/clasicos-santa-fe-vs-millonarios-serian-aplazados-estas-son-las-razones-de-la-posible-decision/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/08/clasicos-santa-fe-vs-millonarios-serian-aplazados-estas-son-las-razones-de-la-posible-decision/"><b>Dimayor anuncia aplazamiento de los clásicos Santa Fe vs. Millonarios: esta es la razón</b></a>La mayor presión para ganar este partido es de <b>Santa Fe</b>, logró conseguir el punto invisible, pero no lo ha aprovechado en estos cuadrangulares. <b>De perder ante las embajadoras, quedan a un paso de estar eliminadas</b>.El equipo cardenal tiene varias bajas en su plantel por lesión, el cuerpo médico informó quienes son las jugadoras que no estarán disponibles para el clásico:<i> </i><b>Mariana Silva</b>, <b>Nicol Posada</b>, <b>Nelly Córdoba</b>, <b>Karla Torres</b>, <b>Micheel Baldallo</b>, <b>Gabriela Huertas</b> y <b>Brenda Cardona</b>.Por su parte, <b>Millonarios tiene una sola unidad del empate con América en la primera fecha que acabo 2-2, </b>también debe ganar este juego si quiere estar en la semifinal, puesto que con el triunfo igualaría a las escarlatas que suman 4 unidades.El compromiso se definirá a partir de las 4<b>:00 p.m a puerta cerrada en Bogotá,</b> pero lo podrá ver a través de <i>Señal Colombia o en YouTube</i>, tal como lo dieron a conocer las jugadoras de Santa Fe en este video en las redes sociales del equipo.