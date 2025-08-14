Iglesia católica envió mensaje a los actores políticos desde congreso de empresarios en Cartagena

En el Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI el delegado de la Conferencia Episcopal, Monseñor Héctor Fabio Henao, aseguró que la violencia debe separarse del ejercicio político.

Así lo indicó el líder religioso quien envió un mensaje a quienes participen de la contienda electoral, pero también pidió calma a los ciudadanos del común, en medio de un ambiente tenso y polarizado.

“Este es un momento en el cuál el país requiere que la ciudadanía actúe de manera responsable, es decir, no solamente es un llamado a los candidatos o precandidatos a fortalecer su capacidad propositiva, de mostrar alternativas; más allá de las estigmatizaciones”, dijo el jerarca.

Para el encargado de las relaciones Iglesia- Estado, en Colombia deben haber candidatos capaces de fortalecer la nación, pero también el llamado va para la ciudadanía que ocupa diferentes roles en la contienda electoral.