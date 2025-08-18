Once Caldas, a cortar mal registro visitando Argentina ¡Por la clasificación en Copa Sudamericana!

Once Caldas está en Argentina buscando la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia a la que nunca ha llegado en la competición. El conjunto Blanco sacó ventaja de 1-0 en Palogrande, pero quedó la sensación de que pudo haber sido más robusta por la cantidad de opciones que se crearon.

Once Caldas vence a Huracán y se ilusiona con los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El equipo llegó durante el pasado sábado 16 de agosto en horas de la noche a Buenos Aires. El domingo estuvo en La Bombonera y luego tuvieron una sesión de entrenamiento en La Casa Amarilla, predio de Boca Juniors, club que prestó sus instalaciones al conjunto albo para llevar a cabo la preparación para el duelo ante Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó del próximo martes 19 de agosto.

En el estadio de un viejo amigo del fútbol 👀 #ModoSudamericana #MiVidaMiEquipo pic.twitter.com/awGfOafaEW — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) August 17, 2025

Once Caldas, a cortar registro adverso en Argentina

Si bien el equipo caldense tiene como fortín el Palogrande ante equipos argentinos, pues nunca perdió ante equipos de este país en condición de local, con un saldo de 4 triunfos y 3 empates, el registro es adverso visitando suelo Gaucho, pues solo cuenta con una victoria: 0-1 frente a San Lorenzo en la fase de grupos de la Libertadores 2005 con gol de Jhon Viafara.

En seis oportunidades, Once Caldas ha jugado en Argentina. El primer juego data de marzo de 1999 ante Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores de dicho año, duelo que terminó en triunfo 1-0 para los argentinos. Días más tarde, visitó a River Plate, por el mismo grupo, y cayó 3-0.

El saldo total es de un empate (ante Boca Juniors en la final ida del 2004), y cuatro derrotas, siendo River, Vélez y Boca los verdugos.

Historial de Once Caldas visitando Argentina

Vélez Sarsfield 1-0 Once Caldas - Fase de grupos Libertadores 1999

River Plate 3-0 Once Caldas - Fase de grupos Libertadores 1999

Vélez Sarsfield 2-0 Once Caldas - Fase de grupos Libertadores 2004

Boca Juniors 0-0 Once Caldas - Final ida Libertadores 2004

Boca Juniors 3-1 Once Caldas - Recopa Sudamericana 2005, partido de ida

San Lorenzo 0-1 Once Caldas - Fase de grupos Libertadores 2005

Posibles alineaciones de Huracán vs. Once Caldas

El conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera, que todavía no conoce el triunfo en la Liga colombiana, y empató sin goles contra Alianza, viajó con el grueso de su nómina para este partido, en el que se define gran parte del semestre. Solo faltó Andrés Ibarguen en la lista de convocados, pues no pudo ser inscrito para la competición tras su llegada desde Deportes Tolima, mientras que las novedades radican en la inclusión de Jerson Malagón y Jorge Cardona.

Tormenta eléctrica causó terror en partido Alianza-Once Caldas: Arriero Herrera se llevó un susto

Once Caldas: James Aguirre; Luis Palacios, Jerson Malagón, Kevin Cuesta, Juan David Cuesta; Mateo García, Alejandro García, Luis ‘Niche’ Sánchez, Cristian Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Moreno.

DT: Hernán Darío Herrera

Huracán: Hernán Galindez; Tomas Guidara, Hugo Nervo o Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil o Lucas Carrizo; Leonel Pérez, Agustín Urzi, Rodrigo Cabral y Matías Tissera.

DT: Frank Darío Kudelka.

Fecha, hora y cómo seguir EN VIVO

El duelo tendrá lugar este martes 19 de agosto desde las 5:30 p.m. (hora colombiana). Usted podrá seguir este juego por el streaming de Caracol Radio, así como el minuto a minuto de caracol.com.co

En Colombia, la transmisión de televisión estará a cargo de DirecTV Sports, DGO y Dsports+Plus.