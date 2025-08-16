Tormenta eléctrica causó terror en partido Alianza-Once Caldas: Arriero Herrera se llevó un susto

Alianza y Once Caldas fueron los encargados de continuar la jornada 7 de la Liga Colombiana en la tarde del viernes 15 de agosto, un duelo que estuvo marcado por una fuerte tormenta eléctrica que llevó a la suspensión del partido en el estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau.

El compromiso se desarrolló con normalidad hasta el minuto 78, cuando cayó un rayo muy cerca del escenario deportivo, causando pánico en el director técnico del equipo vístante, Hernán Darío Herrera.

Lea también: Dimayor reveló increíble castigo que le otorgó al Cúcuta tras incidentes ante Atlético Nacional

Los jugadores de Once Caldas, Iván Rojas y Efraín Navarro, se encontraban cerca del banquillo técnico cuando una descarga eléctrica cayó muy cerca de la cancha. El incidente ocurrió luego de que el balón saliera por la banda y Rojas le pasara la pelota a Navarro.

Ante la peligrosidad de la descarga eléctrica y para proteger la integridad de los jugadores y aficionados, el árbitro Alejandro Moncada decidió suspender el compromiso de inmediato. Tanto los técnicos, futbolistas y demás miembros de ambos equipos se resguardaron en los camerinos, mientras que los hinchas fueron evacuados del estadio Armando Maestre Pavajeau para evitar una posible tragedia

Le puede interesar: Tabla del descenso 2025 HOY: así quedo Alianza Valledupar luego de empatar con Once Caldas

Después de una hora y media, la tormenta eléctrica bajó su intensidad y sobre las 7 de la noche los jugadores volvieron a salir a la cancha para disputar los 12 minutos restantes; sin embargo, el compromiso terminó sin goles.

Con este resultado ambos equipos se encuentran fuera de la zona de clasificación. Por un lado, Once Caldas se ubica en la casilla 19 con 3 unidades y todavía no conoce la victoria en el campeonato. Por otra parte, Alianza se sitúa en la posición 14 con 6 unidades, al igual que La Equidad y Boyacá Chicó.