Nuevamente un bus del SITP involucrado en un accidente: es el tercero en Bogotá en una semana

Bogotá

Durante la mañana del lunes 18 de agosto, un bus del SITP que transitaba por la carrea 69 Q con calle 77 en sentido Sur Norte, se estrelló primero contra un vehículo y posteriormente contra una vivienda, en medio de un fuerte accidente que interrumpió la tranquilidad de los habitantes del sector que descansaban en ese momento.

Según la información de las autoridades el bus del SITP iba avanzando por una vía bastante transitada y en una de las esquinas se encontró con un camión cargado con alimentos, impactándolo en uno de sus costados y posteriormente golpeando la entrada principal de una casa, en el hecho no hubo heridos de gravedad a pesar de la fuerza del impacto.

Los vehículos fueron retirados con grúas, por parte de las unidades de la secretaría de Movilidad y los bomberos que hicieron presencia en el sitio. Ahora comienza una investigación para saber como se dieron los hechos que desencadenaron en el accidente.