Un bus del SITP se estrelló con una casa en Bogotá y tres personas resultaron heridas

Bogotá

La tranquilidad del barrio La Toscana en la localidad de Suba se vio interrumpida por un fuerte accidente que se presentó durante la noche del miércoles 13 de agosto. En una de las calles del sector, un bus del SITP que iba cumpliendo su ruta avanzó muy rápido hasta estrellarse contra una vivienda de la calle 132 con carrera 152.

Según a la versión inicial de los testigos, el vehículo bajaba muy rápido y en una curva el conductor perdió el control del carro estrellándose de frente con la vivienda. Lo mas grave es que en el trayecto arrolló a tres personas que resultaron con heridas de consideración y fueron llevadas a un centro asistencial. El conductor del bus del SITP también resultó herido.

En el sitio hizo presencia el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y otros organismos de emergencia que inmediatamente acordonaron el lugar y atendieron lo ocurrido, la vivienda además tuvo que ser evacuada en ese momento ante la gravedad del accidente.