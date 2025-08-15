Bogotá

Grave accidente en el sur de Bogotá: choque entre buses genera congestión en la Avenida Boyacá

Choque entre dos buses del SITP y bus de servicio público afecta la movilidad en la Av. Boyacá con Av. Primero de Mayo, sentido Sur - Norte

En la mañana de este viernes, 15 de agosto, se registró un choque entre dos buses del SITP y buses de servicio colectivo, en la localidad de Kennedy, en la Avenida Boyacá con Avenida Primero de Mayo, sentido Sur - Norte.

La Secretaria de Movilida confirmó la asistencia de 10 ambulancias en el punto del siniestro y la activación de hospitales cercanos: Uss Kennedy , Uss Tintal, Medical Proinfo, Uss Bosa y la Clínica del Occidente.

La información preliminar da cuenta sobre más de 20 heridos, entre los que habría dos de consideración.

Noticia en desarrollo

