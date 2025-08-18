Nadín Ospina expone una selección de sus obras en más de 40 años de trabajo

"Todo lo sólido se desvanece en el espacio", la exposición de Nadín Ospina en la Casa MUseo Lleras / Cotesia periodismosinafan

Exposición

Por lo menos 130 piezas, entre esculturas, pinturas e instalaciones, componen la selección de obras para celebrar más de 40 años del maestro Nadín Ospina en la Casa Museo Lleras de Bogotá (Calle 70ª #7-35). La exposición “Todo lo sólido se desvanece en el espacio”, estará abierta al público hasta el 13 de septiembre.

La casa no tiene una clara influencia arquitectónica, aunque presenta algunos detalles de corte francés. Fue la residencia de la familia Lleras de la Fuente, encabezada por el expresidente de Colombia Carlos Lleras Restrepo.

La Universidad Jorge Tadeo Lozano administra este edificio dedicado a la cultura. El maestro en Artes Plásticas Nadín Ospina es egresado de esa universidad, y entre las obras que se exponen está una instalación de elefantes y esferas doradas que será ubicada en un lugar público de su alma máter, la Tadeo Lozano.

Las piezas se exhiben en al menos ocho coloridas salas, organizadas según la temática de las series escogidas por el curador Santiago Rueda y el maestro Ospina. Se tuvo en cuenta dar relevancia a otras series distintas a la exitosa “El gran sueño americano”, cuyo común denominador fueron las orejas de Mickey Mouse sobre piezas de influencia precolombina.

Se destaca la obra “Los visitantes”, que data de 1979, cuando el maestro Nadín Ospina era estudiante universitario. Sobre esta obra, él explica que tiene que ver con las “otredades”, en referencia a quienes llegan a nuestro territorio buscando refugio o mejorar su modo de vida.

En el recorrido por la exposición se pueden ver obras inspiradas en la historia, tanto remota —como la de la colonia— como reciente, abordando temas como la violencia, la pandemia e incluso la adicción a las series de televisión, con un mensaje subconsciente.

Antecedente histórico de la Casa Museo Lleras

El 6 de septiembre de 1956, seguidores del general Gustavo Rojas Pinilla arremetieron e incendiaron las sedes de los periódicos El Espectador, El Tiempo y la residencia del entonces líder liberal Carlos Lleras Restrepo. Sin embargo, la casa no quedó reducida a escombros calcinados; fue reconstruida y convertida en Casa Museo y biblioteca.