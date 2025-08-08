Más de 2.000 familias afectadas por lluvias en Santa Marta reciben ayudas en 50 barrios

Santa Marta

Más temprano, en entrevista con Caracol Radio, el director de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, Alex Velásquez, informó que ya han sido censadas 2.117 familias afectadas por las lluvias en Santa Marta, las cuales están recibiendo ayuda humanitaria por parte de los organismos de socorro.

Según los reportes, al menos 50 barrios están siendo limpiados de lodo y escombros. La Alcaldía ha enviado a todos sus funcionarios a las zonas afectadas y ha concentrado sus esfuerzos en cumplir las instrucciones del alcalde Carlos Pinedo Cuello para brindar atención a las personas que más lo necesitan.

Es necesario recordar que el pasado domingo 3 de agosto, familias enteras lo perdieron todo porque en barrios como: Pescaíto, Bastidas, Diecisiete de Diciembre, Timayuí, Once de Noviembre, Luz del Mundo, San Fernando, Nacho Vives, entre muchos otros, el agua penetró a sus viviendas arrasando con muebles, enseres y electrodomésticos.

Por ello, el alcalde Pinedo Cuello puso en marcha un plan de atención en los barrios afectados, con maquinaria amarilla trabajando en la remoción de lodo para restablecer la movilidad. Además, ya comenzó la entrega de ayudas humanitarias como mercados, frazadas, colchones, camas, ventiladores, estufas, neveras y miles de litros de agua potable en los sectores con escasez.

“Hemos dicho que no nos vamos de los barrios hasta que la situación esté normalizada. Desde el primer momento dispusimos de todo el aparato institucional para atender a los afectados y hay que agradecer el sentido altruista de muchos amigos del comercio, de las agremiaciones que se han sumado a la campaña de recolección de ayudas para nuestros hermanos samarios”, declaró en Pescaíto el alcalde Carlos Pinedo Cuello, en medio de estos recorridos.