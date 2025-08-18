En Video: Usuario de Transmilenio golpeó a un policía que le llamó la atención por colarse

Usuario de Transmilenio agredió a un policía que le reclamó por colarse en el sistema de transporte.

Bogotá

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá confirmaron la captura del responsable de agredir a un uniformado de la policía en el sur de Bogotá, en momentos en los que fue requerido por ingresar de forma irregular al sistema Transmilenio. El hombre sin mediar palabra comenzó a golpear al uniformado y en un momento lo habría hasta mordido.

“Se presenta un hecho en la estación de Transmilenio Ricaurte - carrera 30. Una persona ingresa de manera irregular a la estación y allí es requerido por el uniformado que se encontraba de servicio, sin embargo, el ciudadano reacciona de forma violenta no permitiendo la identificación ni el registro a personas”. Explicó la coronel Miryam Moreno de la Policía de Bogotá.

De acuerdo con la información entregada por la oficial, ya se tomaron las medidas de judicialización del caso por la agresión a l uniformado.

“El ciudadano agrede en varias ocasiones al uniformado que se encuentra allí atendiendo el caso. Esta persona por eso fue dejada a disposición de las autoridades competentes por el delito de violencia contra el servidor público”.

Desde la Policía de Bogotá hicieron un llamado al respeto y a contribuir con las actividades de control en el sistema Transmilenio, así como a no ingresar de forma irregular al sistema.