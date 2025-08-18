En Video: Adulto mayor atacó con cuchillo a dos personas en la Terminal de Transportes de Bogotá
El ataque sin aparente razón, ocurrió a plena luz del día y ante la mirada de los usuarios de la terminal. El agresor también se autolesionó.
Bogotá
Un momento de verdadero terror vivieron los usuarios de la Terminal de Transportes del Salitre en Bogotá, durante la tarde del Domingo 17 de agosto. Un adulto mayor, sin aparente motivo, comenzó a atacar con un cuchillo a varias personas dejando heridos a dos hombres que inmediatamente recibieron atención médica.
El responsable del ataque, un hombre mayor de 60 años fue desarmado por un uniformado de la policía que atendió inmediatamente lo ocurrido. En el momento en el que se controló al atacante este se alcanzó a autolesionar y tuvo que ser llevado también a un centro asistencial.
Informaron las autoridades que las dos personas heridas fueron llevadas al hospital de Kennedy ya allí ya se encuentran fuera de peligro, mientras tanto el agresor aun está bajo atención médica y con custodia de las autoridades.