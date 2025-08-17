David Alonso tenía podio asegurado, pero una dura caída le arrebató todo en GP de Austria: véalo acá / Getty Images

Amarga jornada para David Alonso en el Moto2. Lo que parecía ser un día lleno de júbilo en el Gran Premio de Austria, terminó en absoluta desazón. El piloto colombiano acarició el podio, e incluso la victoria, este domingo 17 de agosto, pero un desafortunado error al tomar una curva le arrebató el sueño.

Alonso, de apenas 19 años, volvió a competencia con un ritmo más que interesante. Así lo demostró en la etapa clasificatoria al marcar un tiempo de 1:32.87, lo cual le permitió salir desde la quinta casilla en la carrera principal.

Una vez en pista, el piloto del Aspar Team tuvo una largada complicada, pues pasó del quinto al octavo lugar. Aun así, de a poco se fue recuperando y empezó a subir posiciones en la clasificación. Ritmo sensacional. Tal fue su gran nivel, que a falta de ocho vueltas para el final se puso cuarto e ilusionaba con lo que podía pasar más adelante.

Looks like David Alonso has joined the party for 1st place 😎#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/BxNWKn3sDL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2025

David Alonso se hizo rápidamente en la tercera colocación y empezó a respirarle en la nuca a su compañero de escuadra, Dani Holgado. Todo parecía indicar que era cuestión de tiempo para que pudiera sobrepasarlo y con ello protagonizara una pelea de infarto en las últimas vueltas con el brasileño Diogo Moreira, pero lo peor ocurrió.

A falta de cuatro vueltas para concluir el Gran Premio de Austria, Alonso tomó mal la novena curva del circuito y siguió de largo, terminando así en una dura caída que le arrebató la posibilidad del triunfo. De no creer...

Vea acá la caída del deportista colombiano:

DAVID ALONSO IS DOWN! 💥



He pushed too hard and lost the front on Turn 9 ❌#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/IMJZZe03CX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2025

Por fortuna la situación no pasó a mayores y el mismo Alonso logró salir ileso de la situación, levantándose así por sus propios medios. Ahora bien, su expresión lo decía todo: manos a la cabeza y desazón absoluta. Triste final para una jornada que parecía incluso histórica.

Moreira terminó llevándose el primer lugar del GP de Austria, siendo este su segundo triunfo de la temporada, mientras que Holgado fue segundo y Celestino Vietti cerró el podio con el tercero lugar.

¿Cuándo vuelve a competir David Alonso en el Moto2?

La próxima salida de David Alonso en el Moto2 será del viernes 22 al domingo 24 de agosto con el Gran Premio de Hungría. Los primeros dos entrenamientos libres en el Balaton Park Circuit se llevarán a cabo en la madrugada del viernes, mientras que la tercera sesión y la clasificación están programados para el sábado, La carrera será el domingo a partir de las 6:15 de la mañana, hora colombiana.