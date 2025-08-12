Nairo Quintana dio parte de aliento tras grave accidente ¿Estará en la Vuelta España?

La Vuelta a España comenzará el próximo sábado 23 de agosto en territorio italiano y finalizará el domingo 14 de septiembre en Madrid, España. Esta será la última grande del año, en la que se espera que estén ciclistas de la talla de Jonas Vingegaard, Joao Almeida, entre otros. Eso sí, habrá una ausencia grande, pues Tadej Pogačar anunció que no disputará esta carrera.

Nairo Quintana participó en la Vuelta a Burgos, que se llevó a cabo desde el 5 al 9 de agosto. Sin embargo, una caída obligó a que tuviera que retirarse de la carrera, lo que generó una gran expectativa sobre su actuación en la Vuelta España que está a pocos días de iniciar.

A través de sus redes sociales, Nairo compartió una imagen a blanco y negro de las heridas que sufrió en el accidente, acompañado de un mensaje: “Caer es parte del camino, levantarse es parte de la victoria”.