David Alonso regresa a la acción en Moto2: fecha, hora y cómo seguir el GP de Austria en Colombia

¡Regresa el MotoGP! Luego de un mes de descanso de las competencias, el mejor motociclismo del mundo vuelve a la acción, con el protagonismo de un colombiano: David Alonso. Del 15 de agosto al 17 del mismo mes, se celebra el Gran Premio de Austria en el circuito de Red Bull Ring.

Alonso, sin suerte en la Q2

El colombiano había iniciado desde el primer entrenamiento libre, bien metido entre los primeros diez puestos, de hecho concluyó con el tercer mejor puesto. Sin embargo, en la clasificación 2 no tuvo suerte y terminó con un problema mecánico en su moto, pues se le vio en la transmisión de televisión empujándola.

Alonso cayó hasta el puesto 18 en la clasificación, pues no pudo mejorarlo y vio desde los boxes al español, Manuel González, quedarse con el primer puesto de la Q2 con un tiempo de 01:33.290, mientras que su compañero de equipo, Daniel Holgado, acabó en la casilla 9.

🏖️🚫



It’s time to forget the holidays! The #CFMOTO #AsparTeam riders have come back from the summer break in strong shape, with three out of four in #AustrianGP Q2 positions!



🅿️4️⃣ Quiles

🅿️5️⃣ Foggia

🅿️9️⃣ Holgado

🅿️1️⃣8️⃣ Alonso



📸 @ManuTormo / @PacoDiazPhoto pic.twitter.com/Tsl5j5g0Di — Aspar Team (@AsparTeam) August 15, 2025

Con Alonso fuera de los primeros 14 lugares, deberá pasar por la Q1 que tendrá lugar el sábado 16 de agosto. Ahí, tendrá que quedar entre los cuatro primeros lugares para luchar por la pole position de cara a la carrera principal.

Prográmese con el GP de Austria

Primero habrá una práctica libre para darle paso a las clasificaciones:

Sábado 16 de agosto

- Q1: 06:40-06:55

- Q2: 07:05-07:20

Domingo 17 de agosto

- La carrera de Moto2 está pactada para las 5:15 de la mañana, que será de 23 vueltas en total.

Todo el GP de Austria se podrá seguir en Colombia por ESPN y Disney+.