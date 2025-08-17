Con una programación gratuita vuelve el Bum Bum Festival a Bogotá

El próximo 24 de agosto regresa a Bogotá el Bum Bum Festival en su cuarta edición, una iniciativa de Bancolombia y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo dirigida a las familias colombianas, donde el arte, el entretenimiento, la gastronomía y la diversidad musical de todas las regiones del país converge en un solo lugar. El evento se realizará en el Parque San José de Bavaria. Para adquirir las entradas gratuitas, para todas las edades, las personas deberán registrarse a través de www.bumbumfest.org.

Este año, el Bum Bum Festival celebrará la multiplicidad musical que caracteriza al país con una programación que incluye géneros como el folclor del Pacífico, sonidos tradicionales afrocolombianos, la champeta, salsa, el rock colombiano, la cumbia moderna y los sonidos andinos contemporáneos. Systema Solar, Herencia de Timbiquí, los Rolling Ruanas, La Pambelé, la Banda Filarmónica Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Tu Rockcito y Moque, artista ganador de las Bum Bum Sessions 2025, serán parte del cartel de artistas que rendirán un homenaje a la riqueza sonora del país.

Cortesía: Bum Bum Festival Ampliar

Además de su propuesta musical, el Bum Bum Festival 2025 ofrecerá una variada agenda de talleres y experiencias creadas para enriquecer el encuentro cultural y familiar. Los asistentes podrán disfrutar de un picnic literario, yoga al aire libre, creación artística, street dance para explorar diferentes ritmos y movimientos, creación de cometas y veletas, arte urbano con stencil, y sesiones de observación astronómica en alianza con el Planetario de Bogotá.