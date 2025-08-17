Ataque de sicarios en Pontezuela dejó un hombre muerto: no tenía antecedentes

En el corregimiento de Pontezuela se presentó el homicidio de Fredy Arroyo Torres, de 43 años, quien recibió varias lesiones por arma de fuego, y alcanzó a ser trasladado al hospital de Bayunca, donde falleció por la gravedad de las heridas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo a testigos, el occiso se encontraba cerca a una cancha sóftbol, cuando se acercó un sicario, desenfundó un arma de fuego y le disparó dándose a la fuga rápidamente en motocicleta.

La inspección técnica a cadáver, fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal. El hoy difunto no registra antecedentes judiciales.