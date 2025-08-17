Ataque de sicarios en Pontezuela dejó un hombre muerto: no tenía antecedentes
Médicos del hospital de Bayunca no pudieron salvarle la vida
En el corregimiento de Pontezuela se presentó el homicidio de Fredy Arroyo Torres, de 43 años, quien recibió varias lesiones por arma de fuego, y alcanzó a ser trasladado al hospital de Bayunca, donde falleció por la gravedad de las heridas.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
De acuerdo a testigos, el occiso se encontraba cerca a una cancha sóftbol, cuando se acercó un sicario, desenfundó un arma de fuego y le disparó dándose a la fuga rápidamente en motocicleta.
La inspección técnica a cadáver, fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal. El hoy difunto no registra antecedentes judiciales.