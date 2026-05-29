Fenalco Bolívar destaca sólidos resultados en gestión y firme defensa del sector empresarial

Fenalco Bolívar, en el marco de la celebración de su asamblea anual, presentó balance de gestión sobre 2025, año marcado por un crecimiento económico bajo, la rotura de la regla fiscal, reformas que no promueven la competencia, y el deterioro de la seguridad con datos que lo consolidan como el defensor clave de los intereses del comercio formal en la región y motor de desarrollo empresarial. Con una base sólida de afiliados, el gremio ha desplegado una intensa actividad que combina el fortalecimiento comercial con una participación técnica y estratégica en las decisiones regulatorias del territorio.

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Durante el periodo reportado, Fenalco Bolívar profundizó su capacidad de articulación y apoyo empresarial a sus afiliados con cifras como las siguientes:

• Conexiones comerciales: se concretaron 3,728 citas de negocios en ruedas de negocio y relacionamiento y se realizaron 275 visitas de fidelización.

• Respaldo Técnico: El gremio brindó 449 asesorías jurídicas personalizadas y ejecutó 287 acciones de representación en las 26 entidades públicas, mixtas y privadas en las cuales tiene asiento.

• Formación y Eventos: Se desarrollaron 13 eventos institucionales que convocaron a 1,550 empresas participantes, además de 41 capacitaciones que impactaron directamente a 1,041 personas.

• Presencia en medios: La gestión gremial general y sectorial se reflejó en 161 acciones de comunicación a sus afiliados y 793 menciones en medios, respaldadas por una comunidad digital que ya supera los 20,024 seguidores.

Defensa del Comerciante y Agenda Regulatoria Territorial

• Impuestos Distritales: En mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda, Fenalco revisó la reglamentación del mecanismo de “Obras por Impuestos”.

• Planeación y Espacio Público: El gremio ha tenido asiento técnico en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP) del Plan de Ordenamiento Departamental (POD). En cuanto al Espacio Público, Fenalco impulsa una reglamentación técnica que permita el acceso equitativo a establecimientos circundantes y no solo a los contiguos.

• Logros Normativos y Alivios: Se logró la modificación temporal de la medida de Ley Seca para proteger las ventas del comercio nocturno. El gremio también respaldó las modificaciones a la normativa sobre Publicidad Exterior Visual en el Concejo Distrital, el cual recoge las preocupaciones históricas del sector. Lo que no se alcanzó fue la decisión del Concejo Distrital de modificar el Acuerdo 029 de 2004 sobre tarifas por servicios no esenciales de bomberos, proyecto que el alcalde presentó con los tiempos limitados ara los debates. Valga señalar que tampoco se ha estudiado este 2026, a pesar de las solicitudes reiteradas del Gremio.

Fenalco también trabaja bajo las normas ICONTEC, alcanzando el año anterior el cumplimiento de sus objetivos en un 95 % y un promedio de 4,52 sobre 5 de calificación en la calidad de sus servicios estratégicos. La representación gremial y la atención al cliente destacaron como los pilares mejor valorados, impactando directamente en la gestión de las empresas afiliadas.

Durante su intervención, el presidente de la junta directiva nacional Carlos Gedeón, indicó: “El empresariado ha tenido que soportar injustificados y sistemáticos maltratos e irrespetos y sin embargo con la gallardía que lo asiste, ha seguido haciendo la tarea y sosteniendo el país. Ha sido perseguido y expuesto a la censura ciudadana y a los costos de hacer politiquería con un oportunismo superior, como si tomar riesgos, endeudarse, crear empleo, pagar impuestos y buscar la sostenibilidad, fuera una afrenta social”.

Por su parte, la directora Ejecutiva Monica Fadul, expresó a los asambleístas que “gracias al compromiso inquebrantable de quienes comprender verdaderamente el poder de la unión, Fenalco continuará siendo el gremio más democrático y representativo de Colombia, ustedes n un escenario de grandes desafíos han sido el muro de contención contra el desánimo, transformando la incertidumbre en estrategia y las crisis en un océano de resiliencia inquebrantable”.