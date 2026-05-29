En Islas del Rosario amenazan con impedir elecciones por cortes de energía eléctrica

La crisis por las fallas en el suministro eléctrico mantiene en alerta a los habitantes de Isla Grande, quienes advirtieron que podrían adelantar una jornada de protesta el próximo domingo 31 de mayo, coincidiendo con las elecciones presidenciales, si las autoridades no solucionan el problema antes de esa fecha.

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De acuerdo con líderes de la comunidad ubicada en jurisdicción de las Islas del Rosario, la población completó cuatro noches consecutivas sin energía, situación que ha afectado la tranquilidad de las familias y las actividades turísticas de la zona. Residentes aseguran que las altas temperaturas han complicado aún más las condiciones para los lugareños.

En 2025 fue entregada una nueva central eléctrica por parte del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, el sistema ha presentado inconvenientes técnicos que todavía no han sido corregidos.

Mientras tanto, la comunidad siente que no ha recibido respuestas efectivas frente a la emergencia y por eso contempla acudir a vías de hecho para llamar la atención de las entidades responsables.

Mientras tanto, el IPSE informó que actualmente adelanta trámites relacionados con la garantía de la planta de generación, luego de un daño registrado días atrás. La entidad indicó además que el servicio eléctrico para la jornada electoral estaría respaldado mediante el sistema de energía solar instalado en la isla.