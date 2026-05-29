Procuraduría refuerza acciones para proteger la Ciénaga de la Virgen

La Procuraduría General de la Nación viene adelantando actuaciones preventivas, judiciales y de seguimiento institucional, orientadas a proteger la Ciénaga de la Virgen frente al grave proceso de ocupación ilegal, rellenos sobre cuerpos de agua, tala de manglar y transformación irregular del territorio, que afecta sectores como La Boquilla, Tierra Baja y Puerto Rey, en Cartagena.

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En desarrollo de esa actuación preventiva, el Ministerio Público pidió, mediante un oficio dirigido a la Alcaldía de Cartagena, la Alcaldía Local No. 2, la Dimar (Dirección General Marítima), Policía Metropolitana y Cardique (Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique), el fortalecimiento inmediato de las acciones de protección sobre la Ciénaga de la Virgen.

Como parte de dichas actuaciones, en marzo pasado la Procuraduría presentó una acción de tutela contra el Distrito de Cartagena, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CARDIQUE, DIMAR, Policía Metropolitana de Cartagena y la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de obtener medidas urgentes para la protección de los derechos fundamentales relacionados con el ambiente sano, la salud, el acceso al agua, la vida digna y los derechos de las generaciones futuras.

Mediante sentencia del 23 de abril de 2026, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena concedió de manera transitoria el amparo constitucional y ordenó a las autoridades accionadas adoptar medidas inmediatas para impedir nuevas ocupaciones ilegales, rellenos en zonas de bajamar, tala de manglar y demás intervenciones que continuaran degradando la Ciénaga de la Virgen, por un término de cuatro meses.

La Procuraduría, reitera que la protección de la Ciénaga de la Virgen constituye una obligación constitucional, ambiental y ética que no admite más dilaciones. La pérdida progresiva de este ecosistema implica también la pérdida de biodiversidad, regulación hídrica, protección frente a inundaciones y servicios ambientales esenciales para miles de familias cartageneras y para las futuras generaciones.