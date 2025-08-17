Así fue el momento en el que un remolcador Medellín se estrelló contra un puente en Barrancabermeja

Bucaramanga

En la mañana de este domingo 17 de agosto un remolcador 'Ciudad de Medellín’, de la empresa naviera Río Grande, colisionó contra el puente Guillermo Gaviria Correa en Barrancabermeja sobre el río Magdalena.

De acuerdo con información de autoridades no se reportaron personas lesionadas, aunque sí se están evaluando posibles daños estructurales en la infraestructura.

Testigos en el lugar, como Julio César Agudelo, reaccionaron con preocupación al observar que la embarcación parecía perder el control antes del impacto y narraron el momento de pánico que vivieron.

“Yo vi fue que el remolcador venía a voltear como para buscar el paso de él hacia allá, pero yo no sé si fue la corriente del agua o venía varado, no sé cómo porque la corriente lo empujó hasta el puente y yo dije ¡uy le dio, le dio, le dio! cuando vi fue que ese puente se estremeció feo y fue feo. Yo ahí mismo me bajé y cuando vi que salió el aparato solo sin techo, sin nada, el techo de donde maneja el piloto, quedó ‘tinguiniando’, el remolcador quedó colgándose a un lado y entonces ya lo que pasó a este lado se iba hundiendo por el cuarto de máquinas iban por la parte de atrás", expresó.

¿Qué sucedió con los ocupantes del remolcados?

Según Julio Agudelo, testigo, los ocupantes lograron salir a salvo del remolcador.

“Ellos se pusieron todos los chalecos porque de aquí salieron en lanchas a auxiliarlos. El rio está muy crecido y miren ese chorro, se han visto canoas ahogadas por allá“, agregó.

La Naviera Río Grande emitió un comunicado en el que expresó que se investigarán las causas del incidente. Las autoridades han iniciado la respectiva verificación e inspección del estado de la estructura del puente.