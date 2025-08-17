Air Canada reanuda vuelos tras intervención gubernamental para acabar huelga de tripulantes

Imagen de referencia de un avión de Air Canadá. Foto: Getty Images. / John Li

Air Canada anunció la reanudación gradual de los vuelos el domingo, tras la intervención del gobierno para poner fin a la huelga de 10.000 tripulantes de cabina que comenzó la víspera y paralizó las operaciones de la aerolínea más grande del país.

El Consejo canadiense de relaciones industriales “ordenó a Air Canada que reanudara sus operaciones y que todos los auxiliares de vuelo de Air Canada y Air Canada Rouge volvieran a sus funciones antes de las 14H00 EDT (18H00 GMT) del 17 de agosto de 2025”, declaró la compañía en un comunicado.

Los vuelos se reanudarán el domingo por la noche, aunque llevará varios días normalizar las operaciones y algunas rutas permanecerán canceladas en la próxima semana, advirtió.

Intervención gubernamental

El Gobierno canadiense ordenó el sábado el fin de la huelga de auxiliares de cabina de Air Canada pocas horas después de que unos 10.000 trabajadores iniciaran un paro que obligó a suspender todos los vuelos de la principal aerolínea del país.

La ministra de Empleo de Canadá, Patty Hajdu, declaró en un comunicado que ha tomado la decisión después de constatar que la disputa entre la empresa y los trabajadores “no se resolverá en la mesa negociadora” y el “enorme impacto” de la huelga en el país.

“En un año en el que las familias y empresas canadienses ya han experimentado demasiadas interrupciones e incertidumbre, este no es el momento de añadir más dificultades y alteraciones a sus vidas y a nuestra economía”, añadió.

Por ello, Hajdu ha ordenado que el Consejo de Relaciones Industriales del país medie en la disputa, como había solicitado Air Canada, e imponga un “arbitraje definitivo y vinculante, y que prorrogue los términos del actual convenio colectivo hasta que el árbitro determine uno nuevo”.

Sindicatos rechazan la orden

El sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE), que representa a los auxiliares de vuelo de Air Canada, criticó la decisión del Gobierno canadiense.

“Han rechazado corregir esta histórica injusticia con legislación”, afirmó el presidente de la sección sindical de CUPE en Air Canada, Wesley Lesosky.

“Ahora, cuando estamos en la mesa negociadora con una obstinada empresa, (el Gobierno) liberal está violando nuestros derechos constitucionales y le están dando a Air Canada exactamente lo que quiere: horas y horas de trabajo no remunerado de auxiliares de vuelo mal pagados, mientras la compañía obtiene beneficios extraordinarios y una remuneración ejecutiva desorbitada”, añadió Lesosky.

El problema y sus consecuencias

Unos 10.000 auxiliares de vuelo de Air Canada iniciaron a primeras horas del sábado una huelga tras ocho meses de negociaciones con la empresa para la firma de un nuevo acuerdo colectivo.

La huelga de Air Canada y su subsidiaria Air Canada Rouge ha obligado a suspender unos 700 vuelos al día y afecta a unos 130.000 viajeros diariamente, informó la compañía aérea, la quinta mayor de Norteamérica.

El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), que representa a los trabajadores, había declarado previamente que sus miembros permanecerían en huelga hasta que el gobierno emitiera una orden formal para su regreso al trabajo.

Además de los aumentos salariales, el sindicato buscó abordar el trabajo en tierra no remunerado, incluso durante el proceso de embarque.

Air Canada transporta 130.000 pasajeros diarios y vuela directamente a 180 ciudades de todo el mundo.