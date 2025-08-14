Canadá invertirá 80 mil millones de pesos en Colombia: ¿en qué se gastará este dinero?

Bogotá D. C.

Tras la visita a Colombia del Secretario de Estado para el Desarrollo Internacional de Canadá, Randeep Sarai, se tradujo en una inversión de 80 mil millones de pesos por parte del gobierno de este país en distintos proyectos, que buscan combatir el cambio climático y contribuir a la equidad de género en el territorio nacional.

De acuerdo con la embajada canadiense, el motivo de este viaje “se centró en el financiamiento innovador al desarrollo, la paz y la seguridad, y la resiliencia climática” en Colombia. Esta visita hace parte de un plan estratégico del país norteamericano para fortalecer su presencia en la región.

En total, Canadá invertirá cerca de $227 mil millones en cinco proyectos que también se desarrollarán en: Perú, Bolivia y Ecuador.

Canadá invierte 80 mil millones de pesos en Colombia. ¿A qué va todo este dinero?

Uno de los frentes clave en la visita del delegado canadiense fue la “resiliencia climática”. En este sentido, el secretario Sarai estuvo en Nazareth, Amazonas, donde aseguró que el gobierno de Canadá está comprometido con combatir los incendios forestales y la deforestación en la Amazonía.

Sarai sostuvo reuniones con inversionistas de impacto, emprendedores y líderes indígenas que utilizan soluciones sostenibles para el crecimiento de empresas locales.

De este modo, Colombia recibirá 23 mil millones de pesos para el proyecto PROGRESAR+, que busca apoyar la adaptación al cambio climático con el liderazgo de mujeres y jóvenes, y $17 mil millones más destinados al programa Corredores de Resiliencia, para la gestión de incendios y restauración de daños, que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas.

Por otra parte, Canadá realizará una inversión de 21 mil millones de pesos para la iniciativa Visibles: Generaciones sin Violencias, que busca prevenir la violencia de género contra las mujeres y las niñas en el país, con el apoyo de Profamilia.

En el departamento de Cesar, se ejecutará otro programa de adaptación a los ecosistemas con perspectiva de género, que tendrá una financiación de 18 mil millones de pesos.

Siga leyendo: Ucrania y Rusia intercambian 84 prisioneros militares, previo a el encuentro entre Putin y Trump

Finalmente, Colombia hará parte del programa COMPETE, que busca crear oportunidades mediante la participación en el mercado de pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres en la región andina. Este proyecto tiene una inversión de 14 mil millones de pesos, que comparte con Perú, Bolivia y Ecuador.

Al respecto de estas iniciativas, el secretario Sarai declaró que: “Estas inversiones contribuyen a empoderar a las mujeres, las comunidades indígenas y las pequeñas empresas, al tiempo que apoyan la estabilidad regional y protegen ecosistemas vitales como la Amazonía. El fortalecimiento de estas alianzas refleja el compromiso de Canadá con un futuro más equitativo y sostenible en toda América del Sur”.