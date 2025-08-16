¿Maltrato animal? Murió un caballo después de la cabalgata en Sabana de Torres en Santander

Bucaramanga

Tirado sobre una calle del municipio de Sabana de Torres. Así quedó el cuerpo sin vida de un caballo que, al parecer, había participado en una cabalgata, dentro del marco de la celebración de las ferias y fiestas de este municipio, organizada por la administración municipal.

El hecho se presentó al finalizar la tarde del viernes 15 de agosto. De acuerdo con la comunidad que se ha manifestado a través de diferentes publicaciones en redes sociales, el incidente ocurrió “debido a la sobrecarga y el estrés al que fue sometido el animal. El equino se desplomó por lo que fue necesario ponerle suero, pero lastimosamente minutos después falleció”.

Tras conocerse este hecho, defensores de animales han pedido que se refuercen los controles y exigencias para verificar las condiciones de salud y bienestar en las que se encuentra estos animales que son utilizados en estas actividades turísticas, o que, en su defecto, se eliminen este tipo de eventos. “Cabalgatas: tradición para algunos, sufrimiento para otros”, se lee en algunos de los pronunciamientos de la comunidad.

¿Qué respondió la Alcaldía de Sabana de Torres sobre la muerte del caballo?

La alcaldía de Sabana Torres, en cabeza del alcalde Darío Buchenicow Caballero, confirmaron el fallecimiento del caballo posterior a la realización de la cabalgata “Paseo de los Sectores Productivos”, actividad que hizo parte de las festividades locales.

De acuerdo con la administración municipal, el hecho se registró una vez concluido el recorrido oficial y fuera del cronograma establecido por la organización del evento. “Lamentamos lo sucedido y aclaramos que la situación se presentó después de terminar la actividad”, señaló el comunicado.

La Alcaldía precisó que en el proceso de inscripción de jinetes se llevaron a cabo todas las recomendaciones pertinentes, incluyendo el registro de las condiciones de los animales. Sin embargo al conocer el caso, manifiestan que dispusieron del equipo veterinario municipal para iniciar la investigación que permita esclarecer las causas de la muerte del equino.

En ese sentido, se enfatizó en el pronunciamiento, que el deceso obedecería a un manejo inadecuado por parte del jinete y no a fallas de la organización.

Diputado de Santander dijo que estás actividades con animales deben acabarse

Danovis Lozano, diputado por el partido verde en Santander, se pronunció rechazando contundentemente este tipo de eventos, al que llamó “espectáculos de la muerte”.

“Queremos rechazar de manera categórica la muerte de otro caballo por culpa de estas mal llamadas cabalgatas, estos espectáculos que se están convirtiendo en espectáculos de la muerte no están teniendo un control serio y riguroso por parte de las autoridades, muchas de estas personas están en estado de alicoramiento“, expresó.

Lozano agregó, que esto eventos son hechos “por diversión de los humanos” y que, bajo esa premisa, se está “produciendo la muerte de los animales”, señaló que estos hechos “en pleno siglo XXI son una barbarie que tiene que detenerse”.