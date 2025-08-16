¿Qué hacer en el Valle durante este puente festivo? Se celebran más de 20 festividades

El Valle del Cauca se llena de música, cultura y alegría con más de 20 festividades que se celebran durante este puente festivo en todo el departamento. Entre los eventos más destacados están el Festival Bandola en Sevilla, las Fiestas de Verano en Calima El Darién, la Feria de Palmira y el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en Cali.

Según el Sistema de Información Turística - SITUR, del Valle del Cauca, se proyecta una masiva afluencia de visitantes:

Feria de Palmira: más de 12 mil asistentes

Festival Bandola en Sevilla: más de 15 mil turistas

Fiestas de Verano en Calima El Darién: más de 72 mil personas

Festival Petronio Álvarez en Cali: más de 34 mil participantes, con un 14 % de turismo internacional y una ocupación hotelera del 75 %

“Este fin de semana esperamos más de 134 mil visitantes, alrededor de un 75 por ciento de ocupación hotelera y unos ingresos económicos por encima de 57 mil millones de pesos”, señaló Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle.

Los otros municipios también se suman a la fiesta con sus propias celebraciones son: Pradera, Toro, el corregimiento de Mediacanoa en Yotoco, La Unión, el corregimiento de Cajamarca en Roldanillo, Bolívar, Yumbo, Dagua, Andalucía, Obando, Bugalagrande, Trujillo, Vijes y Guacarí.