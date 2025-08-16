Petro defendió nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventud: “es vista con celos”

Colombia

En medio de un encuentro con consejeros de juventudes, en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Juliana Guerrero, quien se dio a conocer siendo funcionaria del Ministerio del Interior, saltó a la polémica por conocerse que utilizó un avión privado del Gobierno para viajes al parecer de carácter familiar, y ahora va a ser viceministra de Juventudes.

“Este tema de la juventud y el poder es clave analizarlo. Vivimos una experiencia reciente por el simple hecho de colocar a una joven de 23 años al lado de lo que la prensa llama ‘el poder’. Prácticamente la destruyeron”, comenzó diciendo el mandatario.

Petro anticipó también que “uno de una persona de 23 años puede aspirar que cometa errores, es lógico. Hay temas que solo con el tiempo se aprenden y eso. Lo que se trata es de que este tipo de juventud entre a esos espacios, no de visita a mirar, sino a decidir, si es el caso”.

Aunque el presidente reconoce que “pudo haber algún tipo de error en el manejo de cosas”, enfatizó en que “nada dice que hubo un delito, no la pueden acusar de haberse robado un peso. Simplemente la atacan porque es joven, popular, afro y mujer”.