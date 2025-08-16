Ocupan 21 bienes por $4.000 millones que eran de la banda ‘Los Jhonny’ del Suroeste antioqueño

Suroeste, Antioquia

Las autoridades ocuparon 21 bienes avaluados en más de 4.000 millones de pesos que, según las investigaciones, pertenecían al grupo delincuencial común organizado “Los Jhonny”. El operativo se desarrolló en Santa Bárbara, La Pintada e Itagüí y contó con la articulación de la Policía y la Fiscalía.

Los bienes afectados corresponden a siete inmuebles, entre apartamentos y viviendas, así como vehículos de carga, automóviles, motocicletas y una sociedad mercantil. También fueron intervenidos dos establecimientos de comercio que, de acuerdo con los investigadores, servían de fachada para actividades ilícitas.

“Estos eran utilizados como fachada para ocultar los dineros ilícitos que entraban a este grupo criminal, producto del narcotráfico, microtráfico y la extorsión. Con esto se hace un duro golpe contra las finanzas de esta organización que utilizaban para blanquear los dineros y fortalecer la estructura en la compra de armamento, vehículos y demás elementos logísticos para favores las rentas criminales”, dijo el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia.

Entre los hallazgos figura una empresa legalmente constituida que habría sido utilizada para ocultar ingresos ilícitos y reinvertirlos en bienes en la subregión del Suroeste. De esta manera, se debilitan las finanzas de este grupo delincuencial afectando su capacidad para reforzar y sostener las actividades ilegales.