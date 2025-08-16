Más de 5.000 víctimas del conflicto armado en Antioquia recibieron este mes su indemnización

Antioquia

Más de 5.000 personas afectadas por la violencia armada en Antioquia han sido indemnizadas en agosto con recursos que superan los 50.000 millones de pesos.

Las entregas se realizaron en municipios como Medellín, Urrao, Argelia, Sonsón, Nariño, Carmen de Viboral, Anorí, Tarazá y Valdivia, en el marco de la estrategia de reparación individual de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas.

Solo en Medellín, 500 víctimas participaron en la jornada más numerosa de la semana. Entre ellas estuvo Martha Jaramillo, quien perdió a su hermano en 1993 a manos de un grupo armado ilegal. Para ella, recibir la indemnización y la carta de dignificación representa un reconocimiento simbólico a su dolor y la oportunidad de invertir en una vivienda propia.

“Esta reparación la tomo como un regalo, pero el dolor sigue vigente, sigue vivo. Con toda la plata del mundo no nos devuelven a los seres queridos pero es algo que nos repone y nos da un aliento para seguir en la lucha. Él era tan especial con nosotros que yo digo que él nos lo regaló, nos dio todo”, dijo Martha.

Las compensaciones se otorgan principalmente a personas mayores, con discapacidad o enfermedades graves, y buscan reparar crímenes como homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos forzados y violencia sexual, cometidos por guerrillas, paramilitares y bandas criminales. Además, los beneficiarios reciben acompañamiento institucional para destinar los recursos en vivienda, educación, emprendimientos o proyectos productivos.

De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, Antioquia es el departamento con mayor número de beneficiarios de estas medidas, con más de 390.000 indemnizaciones entregadas y una inversión acumulada que supera los 4,2 billones de pesos. A nivel nacional, las cifras ascienden a casi 1,9 millones de pagos que suman más de 22 billones.