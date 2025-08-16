Caen siete del Clan del Golfo en el Oriente; uno vinculado al caso de brazo mutilado en Marinilla

Oriente, Antioquia

En un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía fueron capturados siete presuntos integrantes del Clan del Golfo en Rionegro y Guarne. Entre los detenidos está alias “MacGyver”, señalado como cabecilla de zona y con antecedentes relacionados con narcotráfico.

Las autoridades lo vinculan al homicidio de un hombre en Marinilla, hecho ocurrido en julio de este año, en el que la víctima fue hallada con una extremidad mutilada, lo que desató alarma en el Oriente antioqueño.

La operación incluyó siete allanamientos en zonas rurales y permitió además la captura de alias “El Viejo”, “El Indio”, “El Flaco”, “El Peludo”, “Yurbe” y “Juli”. Durante los procedimientos se incautaron armas de fuego, un visor nocturno, motocicletas, equipos de comunicación, dinero en efectivo y varias dosis de cocaína, bazuco y marihuana listas para la venta.

De acuerdo con las investigaciones, esta estructura controlaba el microtráfico en sectores urbanos de Rionegro, en especial en el área de La Galería, y estaría detrás de homicidios selectivos para afianzar el dominio territorial.

“Esas armas incautadas serán sujetas de estudio balístico para verificar si han sido usadas en otros hechos criminales. Además, con esta acción logramos neutralizar el componente sicarial y la desarticulación de redes dedicadas al microtráfico en estas poblaciones”, dijo el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia.

Con estas capturas, las autoridades aseguran que se logró golpear de manera directa el componente armado y logístico del Clan del Golfo en el Oriente antioqueño, debilitando su cadena de mando y reduciendo su capacidad de intimidación en los municipios de Rionegro y Guarne.