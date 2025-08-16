Mujer herida en caída de avioneta en Medellín permanece en estado crítico

Medellín

La Clínica CES informó que la mujer de 61 años que resultó herida al caer una avioneta en la tarde del viernes 15 de agosto en el barrio Estadio de Medellín permanece en estado crítico y bajo vigilancia intensiva.

De acuerdo con el comunicado firmado por el director médico, la paciente ingresó a la institución con diagnóstico de politraumatismos y fue sometida a un procedimiento quirúrgico tras su valoración inicial.

La mujer viajaba como copiloto en la aeronave Ibis GS-700 Magic de matrícula HJ428, que había despegado desde Tolú y terminó precipitándose en un parque del centro occidente de Medellín.

Otros detalles del accidente

En el hecho también resultó herido el piloto, quien fue trasladado a la Clínica Las Américas con traumas craneales y faciales, quien continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos de forma estable y con buena evolución según el parte médico.

En una grabación de audio de minutos antes del accidente, el hombre reporta fallas en el motor y pide a la Torre de Control autorización para aterrizar en el aeropuerto Olaya Herrera, pero finalmente admite que no alcanzará a llegar a la pista.

La Aeronáutica Civil ya adelanta la investigación para establecer las causas de la falla y esclarecer las circunstancias del accidente.