“Me voy a meter al Estadio”: revelan audio del piloto de avioneta que cayó en parque de Medellín

Medellín, Antioquia

Un audio conocido en las últimas horas revela la angustiosa comunicación de la torres de Control con el piloto de la avioneta que se accidentó en Medellín en la tarde de este viernes, en cercanías al estadio Atanasio Girardot.

En la grabación, el hombre reporta fallas en el motor y pide autorización para aterrizar en el aeropuerto Olaya Herrera, pero finalmente admite que no alcanzará a llegar a la pista.

El audio evidencia la serenidad con la que el piloto intentó maniobrar pese a la emergencia, confirmando que buscó evitar impactar zonas de alta circulación vehicular o el mismo escenario deportivo. Su última frase, antes de perder contacto con la torre de control, fue: “No voy a alcanzar… me voy a meter al Estadio”.

La aeronave, una Ibis GS-700 Magic de matrícula HJ428, que había despegado desde Tolú, terminó cayendo en un parque del barrio Estadio, evitando una tragedia de mayores proporciones. El piloto y una mujer que lo acompañaba resultaron heridos, con traumas craneales y faciales, y fueron trasladados a la clínica Las Américas y a la Clínica CES donde están fuera de peligro.

El accidente también dejó un hecho reprochable: mientras las víctimas eran atendidas, desconocidos aprovecharon el caos para robar sus pertenencias.

La Aeronáutica Civil ya adelanta la investigación para establecer las causas técnicas de la falla y prevenir futuros incidentes.