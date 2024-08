¿Qué ocurrió en zona rural del municipio de Génova en límites con el Valle del Cauca?

Armenia

De acuerdo con la información de la Octava Brigada del Ejército en horas de la mañana del miércoles 31 de julio en la vereda El Cairo del municipio se registró un combate de encuentro con cinco personas que al parecer harían parte de un grupo al margen de la ley y que portaban prendas de uso privativo de la Fuerza Pública.

El alcalde, Diego Fernando Sicua manifestó que desde hace unos meses están alertas en materia de seguridad, tras los anuncios de las disidencias de las FARC de ingresar al departamento.

“Han desplegado la fuerza pública por toda la zona, si no estoy mal también la alcaldesa de Caicedonia se dirigió hacia ese sector precisamente para revisar un evento que tuvieron el sábado y el Batallón de Alta Montaña lo que hizo fue desplegar tropas hacia lindero”, sostuvo.

Reconoció que desde ese momento las autoridades han reforzado la presencia en los límites entre el Valle y el Tolima con el fin de preservar la tranquilidad de los habitantes.

“Hubo ese encuentro no hubo un encuentro planificado, sino que fue un encuentro ahí donde tal vez se encontraron la fuerza pública y ese otro grupo de personas y un intercambio de disparos en ese momento, pero no fue un enfrentamiento, pues como tal ya lo explica bien la fuerza pública y obviamente, pues no hubo ningún herido”, destacó.

Sobre el caso puntual manifestó que, desde la alcaldía junto con la Fiscalía, el Ejército y Policía realizaron una caravana de seguridad por la vereda Cumaral Alto para conocer la percepción de los habitantes de la zona y fue en ese momento cuando le llegaron mensajes informando sobre un posible hostigamiento a la fuerza pública.

Reconoció que el batallón de alta montaña se encuentra desplegado en la zona por lo que se generó el encuentro que no dejó heridos.

Resaltó que las acciones de las autoridades van encaminadas a neutralizar el accionar delictivo de los grupos armados que pretenden desestabilizar la tranquilidad en el sector cordillerano.