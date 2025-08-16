El colombiano David Alonso tuvo asombrosa clasificación en GP de Austria: Va por el triunfo en Moto2

David Alonso tuvo una gran jornada de clasificación del GP de Austria, que se disputa en el circuito de Red Bull Ring. El colombiano recompuso luego del resultado del viernes 15 de agosto, en el que terminó en el puesto 18 debido a una falla mecánica en su moto, por lo que sabía que para el sábado debía hacer un gran esfuerzo para lograr una buena posición de salida en la carrera.

El joven de 19 años, ante la ubicación del día viernes, tuvo que pasar por la Q1, donde fue contundente. Pero antes, en la práctica libre de este sábado, dio muestras de lo que podía ser un buen día, pues terminó en el noveno puesto con un tiempo de 01:33.420.

Ya en la Q1, en la que solo compitieron 15 pilotos, Alonso brilló y logró el mejor tiempo, posicionándose en el primer puesto con un tiempo levemente mejor que el de la práctica: 01:33.062.

¿En qué posición saldrá David Alonso en la carrera del GP de Austria?

Alonso tuvo una gran actuación en la Q2 y mejoró el tiempo de la Q1 en 56 milésimas de segundo, para lograr un registro de 1:33:06 y terminar en el quinto puesto, del cual partirá en la carrera que tendrá lugar este domingo. Su compañero de equipo, Daniel Holgado, concluyó en el segundo puesto con un tiempo 1:32.87, mientras que el líder del mundial, Manuel González, saldrá desde la primera colocación.

El colombiano buscará volver a tener un gran final de carrera, luego de haber logrado el tercer puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña, que ha sido hasta la fecha el mejor resultado. En el Mundial de Moto2, se encuentra en la posición 18 con 43 puntos, distante del líder, Manuel González, que cuenta con 188.

¿A qué hora es la carrera de Moto2 y cómo seguir en Colombia?

La carrera del GP de Austria de Moto2, de 23 vueltas, está pactada para iniciar este domingo 17 de agosto desde las 5:15 a.m (hora de Colombia). En el país, se podrá disfrutar del evento mediante la transmisión de ESPN y Disney+.