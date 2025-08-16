Congresistas de EE. UU. en Colombia cuestionan relaciones del gobierno Petro con Venezuela y China

Bogotá D. C.

Este viernes, los congresistas estadounidenses, de origen colombiano, Bernie Moreno y Rubén Gallego, ofrecieron una rueda de prensa en la sede de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) en Bogotá. En dicho evento, cuestionaron la relación de Colombia con Venezuela y China.

Gallego, senador por Arizona, quien hace parte del partido Demócrata agregó que “me disgusta lo mucho que se acerca el gobierno colombiano a Venezuela en ocasiones. No les estoy pidiendo que nos apoyen incondicionalmente, en ningún sentido, ni tampoco le pido a los colombianos que hagan algo por nosotros. Pero quiero asegurarme de que haya un claro entendimiento de que nosotros somos el mejor amigo de Colombia”.

Por su parte, Moreno, senador por Ohio y miembro del partido Republicano, consideró como un problema que Colombia piense en China para concretar acuerdos comerciales porque ellos “nunca considerarían tener una relación con alguien que es una amenaza y un competidor estratégico” de algún aliado.

La relación de Colombia con Venezuela

En julio, la vicepresidenta de Venezuela, Deicy Rodríguez, anunció la creación de una zona económica binacional entre su país y Colombia.

Entretanto, en los últimos días, ante la orden firmada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, de usar la fuerza militar contra cárteles de la droga latinoamericanos y el aumento a 50 millones de dólares de recompensa a quienes den información que conduzca al arresto del mandatario venezolano Nicolás Maduro, su homólogo colombiano Gustavo Petro rechazó la intervención planteada por Norteamérica en la región. El chavismo agradeció la posición tomada por Petro.

A raíz de todo esto, Gallego señaló que cuando Colombia se relaciona con Venezuela se siente como si los estuvieran traicionando. “Somos el país que ha sufrido con Colombia, tanto aquí, como en la Segunda Guerra Mundial, como en la Guerra de Corea. Y nosotros somos más que una mente militarizada. Por eso cuando hay operaciones, patrullajes conjuntos o acuerdos de seguridad con Venezuela, eso realmente nos hiere”, complementó el senador demócrata.

En este sentido, Moreno expresó su molestia y la ejemplificó afirmando que Estados Unidos es quien paga siempre la cuenta en la relación con Colombia. Explicó que: “Si miramos lo que América le ha dado al país en los últimos 50 años son miles de millones de dólares, mientras que Colombia nunca le ha dado un peso a EE. UU.”.

Cabe agregar que el congresista republicano, en su aparición en el Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena, aseguró no ver “que Maduro permanezca en la presidencia hasta el final de este año”. También calificó el acercamiento de Petro al mandatario venezolano como un “insulto” a la relación diplomática con Estados Unidos.

Senadores estadounidenses, inconformes con que Colombia se una a la “Ruta de la Seda”

Ayer, Colombia y China firmaron un nuevo acuerdo que no sólo fortalece la cooperación entre estos países, sino que consolida la participación de la nación en la “Ruta de la Seda”.

Al respecto, los senadores mostraron su inconformidad. Moreno argumentó que cuando se toman esa clase de decisiones, Estados Unidos no puede pensar simplemente que tiene un desafío en Colombia.

El congresista por Ohio desarrolló que “cuando al mismo tiempo se interactúa con el adversario estratégico de un país aliado es un problema. Necesitamos socios y amigos gubernamentales que entiendan que tienen una relación de 203 años y que no pueden permitir que el nuevo vecino de repente les llame la atención, porque eso genera animosidad y relaciones personales.

Mientras que su colega fue directo: “Lo único que añadiría es que esto es una decisión binaria. O eres aliado de Estados Unidos, o eres aliado de China. No puedes ser ambas”.

Finalmente, los senadores aseguraron que las conversaciones que sostiene Colombia con estos países ocasionan miedo de que el país esté ocultando algo. Moreno y Gallego se reunieron en horas de la mañana con el presidente Gustavo Petro. Según relatan, le solicitaron que se clarifique la relación con Venezuela y China, y que considere la reputación que pueden generar.