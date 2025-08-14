¿Por qué Estados Unidos sanciona funcionarios brasileños por programa médico?

El gobierno estadounidense confirmó las sanciones porque el programa “Más Médicos” incluye profesionales cubanos. (Foto: NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images) / NELSON ALMEIDA

Estados Unidos anunció haber tomado medidas para revocar y restringir visas a funcionarios gubernamentales brasileños “por su complicidad” con el programa Más Médicos, en el que han participado profesionales cubanos.

El programa Más Médicos (Mais Médicos) fue lanzado en 2013 por la entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff (2011-2016) para atender zonas desfavorecidas a través de un convenio con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina para el continente americano de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los sancionados

Los brasileños sancionados son Mozart Julio Tabosa Sales, secretario del Ministerio de Salud brasileño, y Alberto Kleiman, exfuncionario gubernamental y consultor para la COP30 en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), a quienes Washington acusa de haber desempeñado “un papel en la planificación y ejecución” del programa Más Médicos.

Los argumentos

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirma que tanto ellos como exfuncionarios de la OPS cuyos nombres no revela han facilitado “la estratagema” de La Habana que “explota a los trabajadores de salud cubanos mediante trabajos forzados”.

“Utilizaron a la OPS como intermediaria con la dictadura cubana para implementar el programa sin cumplir los requisitos constitucionales brasileños, eludiendo las sanciones de Estados Unidos contra Cuba”, denuncia Rubio.

El gobierno cubano vende servicios a terceros países a través de las llamadas “misiones internacionalistas” que incluyen actividades médicas, las cuales según analistas representan la principal fuente de entrada de divisas para la isla.

La respuesta brasileña

El ministro de Salud brasileño, Alexandre Padilha, reaccionó en la red social X.

“Mais Médicos (…) sobrevivirá a los ataques injustificables de quien sea. El programa salva vidas y cuenta con la aprobación de quien más importa: la población brasileña”, afirmó.

“No nos doblegaremos ante quienes persiguen las vacunas, a los investigadores, a la ciencia y ahora a dos de las personas clave detrás de Mais Médicos”, escribió refiriéndose a la política del secretario de Salud estadounidense, Robert Kennedy Jr., un antivacunas que despidió a científicos prestigiosos.

No solo hay cubanos

Casi la mitad de los médicos cubanos, un total de 1.064, han revalidado sus títulos en Brasil y los 1.593 obtuvieron sus títulos en el extranjero, pero todos ellos trabajan en iguales condiciones que los médicos locales, según informaciones del Ministerio de Salud.

El 86 % de los médicos del programa son brasileños y el resto proceden de otros 54 países de todo el mundo.

Los países más representados, después de Cuba, son Bolivia, con 188 galenos; Venezuela, con 82; Paraguay (55), Perú (42), Argentina (30), Colombia (27), Ecuador (13), Uruguay (12), y Haití (12).