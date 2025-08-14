Jueves 14 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El municipio de La Tebaida, El Edén Tropical del Quindío, celebra 109 años de fundación. Foto Adrián Trejos

Armenia

Según el Servicio Geológico Colombiano en la madrugada de hoy jueves 14 de agosto a las 00:42, es decir 12:42AM de la medianoche hora local se registró un sismo de Magnitud 2.6 grados en la escala de Richter con Profundidad Superficial (Menor a 30 km), con epicentro en el municipio de Calarcá - Quindío, Colombia

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Córdoba, Quindío, Jhon Jairo Pacheco Rozo (2020-2023), por la presunta transferencia indebida de recursos de uso exclusivo para la implementación, operación y funcionamiento del fondo de contingencias, y destinarlos a la sesión presupuestal del Concejo municipal y gastos de la administración central.

La Procuraduría Provincial de Armenia indicó que, al parecer, el entonces mandatario, quien también fungía como ordenador del gasto, expidió el decreto con el que autorizó modificar el presupuesto de la vigencia fiscal 2021 por un valor superior a los $85 millones.

Por los hechos, la entidad formuló cargos a siete concejales: Viviana Marcel Beltrán Orozco, Luisa Fernanda Villegas Manrique, Lorena Mildred Castaño Durán, Claudia Patricia López Sánchez, James Arturo Cardona Ríos, Duberney Rodríguez Rengifo y Johan Andrés Hurtado Olarte, por supuestamente expedir el acuerdo municipal con el que se adicionó un parágrafo transitorio que permitió usar los recursos del fondo citado para los fines referidos.

El ente de control señaló que con su aparente conducta tanto Pacheco Rozo como los cabildantes presuntamente transgredieron los principios de moralidad y eficacia que rigen la función pública.

Por incurrir en acoso laboral contra una subalterna, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años a la teniente Adriana Rodríguez Segura, excomandante de vigilancia del Centro de Reclusión de Mujeres Villa Cristina, en fallo de primera instancia.

La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Quindío acreditó que la oficial incurrió en conductas reiteradas y arbitrarias que afectaron la estabilidad emocional, física y funcional de la dragoneante Isabel Cristina Buitrago Martínez, bajo su línea de mando.

Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la falta de Rodríguez segura como gravísima a título de dolo. El fallo de primera instancia puede ser apelado por la sancionada, como dato, la sancionada hace dos años ya no labora en la cárcel y ya está pensionada.

En zona rural del municipio de Córdoba se presentó el insólito incidente donde un campesino sufrió quemaduras en varias partes del cuerpo entre ellos es su zona intima al estallarle el celular.

Carlos Arturo López Ríos, amigo y vecino del afectado narró “me encuentro con la señora esposa del compañero Arbey Pacheco, campesino cafetero como todos nosotros, el cual el día martes 12 de agosto a las 7:30 de la mañana le explotó este celular en el bolsillo cuando se iba para el Cafetal. Y quedó, destruido totalmente”

Y agregó “El compañero está en este momento en la UCI en el hospital San Juan de Dios de Armenia en cuidados intensivos porque corre peligro su vida y tiene heridas y quemaduras.

Mariani Novoa esposa de Arbey Pacheco relató “En las horas de la mañana, ayer a las 7:30, él sintió que se le explotó algo en el bolsillo del pantalón, era el celular. Entonces se fue corriendo a la estufa pensando que era la estufa, pero no nunca pensando que era el celular. Cuando se dio vuelta estaba en llamas y se fue para la sala y rapidito se quitó su ropa y estaba quemado las piernas y el pene”

6.070 Galones de ACPM fueron incautados por la Policía de carabineros en el Quindío debido a la falta de requisitos para su transporte

La intervención de las autoridades se registró en la vía La Paila- Calarcá donde se logró la incautación de los hidrocarburos avaluados en 59 millones de pesos.

El mayor Jhony Leandro Gutiérrez, jefe de la región de carabineros y protección ambiental #3 de la Policía del departamento explicó que el vehículo tipo cisterna que transportaba los galones de ACPM estaba incumpliendo los procedimientos y protocolos para la respectiva movilización.

Indicó que los resultados a lo largo de este año son positivos teniendo en cuenta que han sido incautados 60 vehículos, 384 mil galones de hidrocarburos que han sido dejados a disposición de la autoridad competente y es avaluado en 3 mil millones de pesos.

55 armas fueron entregadas voluntariamente en el municipio de Calarcá en el marco de la estrategia denominada ‘Jornada de desarme’

Con el fin de aportar a entornos seguros y de convivencia sana la administración municipal llevó a cabo las jornadas de desarme en el corregimiento de Barcelona.

El gestor de convivencia de la secretaría de Gobierno de Calarcá, Andrés Felipe Gallego informó que la actividad fue desarrollada en los barrios Porvenir y San Felipe donde la comunidad voluntariamente entregó 30 y 25 armas respectivamente.

Resaltó que las jornadas se establecen con el fin de recibir toda clase de armas corto punzantes, armas de fuego y así reducir los índices de inseguridad que se puedan registrar en dicho corregimiento de la villa del cacique.

En un esfuerzo conjunto entre el sector público, privado y académico, se cumplió la primera reunión con participación de la alcaldía de Armenia, para analizar la iniciativa que permitirá dar inicio a los estudios y diseños para la construcción de una nueva solución vial en la intersección de la Avenida Centenario con Calle 26 Norte, un punto estratégico para mejorar la movilidad en Armenia.

Este proyecto contará con el respaldo de la Constructora Márquez y Fajardo, la Universidad del Quindío y la Empresa de Energía del Quindío, consolidando un modelo de trabajo colaborativo que busca el desarrollo sostenible de la ciudad.

La alianza contempla que la Constructora Márquez y Fajardo, en articulación con la Universidad del Quindío, contribuirán a la elaboración de los estudios y diseños que definirán la primera fase de esta obra.

La Administración Municipal, por su parte, manifestó la voluntad de incluir en el presupuesto de la vigencia 2026 los recursos necesarios para su ejecución, garantizando así la continuidad del proyecto, desde su planeación, hasta la materialización.

Se realizó el segundo Consejo Departamental Asesor de Cáncer Infantil, del año 2025, con el objetivo de revisar el avance en el cumplimiento de los compromisos pactados durante el primer comité del año, y de realizar seguimiento y gestión del riesgo del cáncer en menores de 18 años)

Durante el encuentro se asumieron compromisos como “continuar con la capacitación, no solo del talento humano del sector educativo que atiende la primera infancia, infancia y adolescencia en el departamento, sino también de padres, madres y cuidadores de estos niños.

Así mismo, se apunta a ampliar esta capacitación a los equipos básicos en salud, y especialmente, a los médicos que están en los servicios de pediatría

Según la alcaldía de Armenia el recaudo del Impuesto Predial Unificado en 2025 superó lo alcanzado en todo el año 2024. A corte de julio de 2025, el recaudo por concepto de Predial ascendió a $101.321 millones, equivalente al 101 % de la meta proyectada para el año, superando el total recaudado en 2024, que fue de $74.800 millones a julio.

En el caso del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), el recaudo alcanzó los $58.231 millones, a 31 de julio de 2025, lo que representa el 72 % de la meta anual. Aunque el ritmo es más lento que el del año anterior, se mantiene una tendencia positiva.

La Secretaría de Hacienda recuerda que el Impuesto Predial puede pagarse en tarifa plena, sin intereses moratorios, hasta el 26 de diciembre de 2025.

En el marco de sus acciones de control y seguimiento al uso responsable del recurso hídrico, Empresas Públicas de Armenia través del programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, llevó a cabo una jornada de inspección en cuatro lavaderos de carros del municipio.

La actividad, desarrollada por personal de la entidad, tuvo como objetivo verificar que estos establecimientos cumplieran con las condiciones normativas para la prestación del servicio de lavado de carros y hacer socialización del uso adecuado del agua con el personal.

Durante el recorrido, se realizó la revisión de medidores, la inspección de las conexiones y la constatación de que no existieran irregularidades o fraudes que afectaran la correcta medición y facturación del consumo.

Así mismo, se comprobó que las instalaciones contaran con conexiones adecuadas y en buen estado, garantizando así un uso eficiente y sostenible del recurso.

El Concejo Municipal de Calarcá aprobó con 12 votos a favor el Acuerdo 013 de 2025, mediante el cual se autoriza al Alcalde del Municipio para asumir compromisos de vigencias futuras excepcionales, necesarios para la ejecución del proyecto de Catastro con Enfoque Multipropósito, tanto en la zona urbana como rural.

Expertos advierten que el 53% de la población en el Quindío sufre alguna alteración en la salud mental asociada con el sueño

Hoy y mañana se llevará a cabo en el hotel Mocawa Plaza un evento impulsado por la asociación colombiana de medicina del sueño Acmes y el Buró de convenciones que está enfocado en el insomnio y somnolencia diurna excesiva.

Una de las expertas que participará en el master class es la médica especialista en psiquiatría y somnóloga, Heydy Chica Urzola quien evidenció que las personas priorizan otras actividades sobre el sueño y que el insomnio es la principal afectación en el trastorno del sueño.

Aseguró que el 40% de los insomnios están acompañados de alteración en el estado anímico o salud mental puesto que el no dormir bien genera ese impacto negativo, pero además explicó que el 53% de la población del departamento evidencia alguna alteración de salud mental asociada precisamente con el sueño.

En cuanto a las afectaciones que se generan por no dormir como se debería dijo que están relacionadas con la irritabilidad y que no hay buena alimentación puesto que se busca ingerir productos que permitan superar la falta de sueño.

Asimismo, mencionó que las consultas médicas por la alteración en el sueño son por el tema de ronquidos y apnea de sueño que se asocia con el sistema cardiovascular y respiratorio lo que aumenta el riesgo de enfermedades como la diabetes, infarto entre otros. Advirtió que dichas afectaciones son más significativas en los adultos por eso es clave el trabajo preventivo para este grupo poblacional.

Autoridades de Salento aseguran que el proyecto del hospital está enfocado a mejorar la infraestructura, pero no en cambiar de nivel

Y es que mediante el mecanismo de obras por impuestos se busca la construcción del nuevo hospital para el municipio de Salento, sin embargo, se ha generado polémica alrededor del proceso entre la gobernación y las autoridades municipales.

El alcalde, Santiago Ángel Morales indicó que están de la mano con Autopistas del Café ante la contribución que desean realizar en la infraestructura del centro asistencial.

Explicó que los estudios y diseños están adjudicados por lo que se espera en el mes de diciembre tenerlos en fase 3 con el fin de que puedan migrar al mecanismo de obras por impuestos.

Enfatizó que como municipio no están entorpeciendo el proceso de orden departamental ya que están dispuestos a recibir la inversión que favorecerá la salud de la localidad.

En ese mismo sentido se pronunció el gerente de Autopistas del Café, Mauricio Vega quien sostuvo que están muy comprometidos con el proyecto del hospital para el municipio de Salento.

Dijo que han animado al alcalde y al gobernador del departamento para que avancen en el proceso puesto que como Autopistas del Café no pueden intervenir hasta que esté aprobado en la agencia de renovación del territorio.

Confía en que se pueda lograr el trabajo articulado para dar el proyecto en fase 3 y logre ser financiado por el mecanismo de obras por impuestos.

Los voceros del Centro Democrático del Quindío anunciaron que el domingo 17 de agosto se llevará a cabo una ceremonia religiosa en memoria del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El acto denominado “Una oración por Miguel y Colombia” se llevará a cabo a las 12 del mediodía en la parroquia María Reina ubicada en el comando de la Policía, Quindío en la Avenida Centenario al norte de Armenia.

El gremio nocturno en el Quindío advirtió sobre la reducción de empleos por la reforma laboral

La directora de Asobares en el departamento, Natalia Gutiérrez señaló que ya se genera un impacto por la implementación de la reforma laboral, aunque fue clara que aún no hay reporte de cierres de establecimientos.

Afirmó que han evidenciado reducción laboral en cuanto al recorte de personal en un 5% puesto que los empresarios deben tomar medidas frente a la contingencia.

A pesar de lo anterior dio a conocer que desde el gremio a nivel nacional avanzan en estrategias para superar la crisis como es el plan de empleo nocturno que consiste en modificaciones para el tema de salud, recargos ya que son muy costosos, pero sin dejar de lado los beneficios para los empleados.

De otro lado hoy 14 de agosto se cumple un año de la consolidación del gremio nocturno en el departamento, la directora se mostró optimista puesto que ha sido una gran labor para fortalecer la dinámica económica del sector.

Reconoció que ya cuentan con 52 asociados y aspiran al finalizar este año puedan alcanzar los 80 por lo que trabajan en ampliar la cobertura de los empresarios vinculados al gremio para articular esfuerzos.

Prosperidad Social informa a los beneficiarios del programa Colombia Mayor en el departamento del Quindío que el plazo para reclamar el subsidio correspondiente a este ciclo de pagos se amplía hasta el 19 de agosto de 2025.

El cobro se puede realizar en los puntos autorizados de SuperGIROS y su red de aliados en todo el departamento, presentando el documento de identidad original. Se recomienda a los beneficiarios realizar el retiro dentro del plazo establecido para garantizar el acceso oportuno al incentivo.

El municipio de Circasia escribe una página significativa en su historia con la entrega oficial del monumento en honor a los excarretilleros del municipio, hombres que durante años ejercieron este oficio para sostener a sus familias y contribuir al desarrollo local.

La obra, que lleva inscritos los nombres de cada excarretillero junto al de su caballo, será un recordatorio permanente de su esfuerzo y dedicación.

El monumento conmemora el 19 de julio de 2025, fecha en la que se concretó la sustitución de la tracción animal, marcando un cambio histórico hacia el bienestar de los animales y la dignificación del trabajo humano

Creado por el artista Samuel Henao, esta pieza conmemora el histórico proceso de sustitución de vehículos de tracción animal por reconversión social y laboral, honrando a los carretilleros que dieron el paso hacia una nueva etapa y a los caballos que hoy disfrutan de la libertad que merecen.

En Calarcá se inauguró el 13 Festival Internacional de Teatro Calle Arriba, Calle Abajo, organizado por la agrupación Versión Libre Teatro, bajo la dirección de Mara Trujillo. El festival se desarrollará hasta el 18 de agosto, con 20 presentaciones de teatro para todo público en el Quindío: Calarcá, Armenia, Circasia, Montenegro, Quimbaya, Buenavista, Génova, La Tebaida y el corregimiento de Barcelona. El ingreso a todos los eventos es gratuito,

En deportes, El alcalde de Armenia, James Padilla García, a través del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera), entregó un reconocimiento especial a las integrantes de la Liga de Gimnasia del Quindío por su excelente presentación, en el Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica, en el que lograron 8 medallas de bronce y la clasificación de una de las competidoras a conformar el equipo nacional de Colombia, que representará al país en los próximos Juegos Suramericanos en Argentina.

De otro lado, el Deportes Quindío sigue último en la tabla de posiciones del torneo Dimayor de la b del segundo semestre con tan solo 3 puntos de 15 posibles, en el último partido el equipo milagroso empato 2 a 2 con el Cúcuta Deportivo de visitante